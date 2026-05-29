Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

Eesti korvpallur Janari Jõesaare koduklubi Sarajevo KK Bosna alistas Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistluste finaalseeria avamängus võõrsil Laktaši KK Igokea 76:70 (25:8, 15:19, 16:25, 20:18).

Jõesaar mängis 14 minutit, viskas kuus punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), võttis kolm lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja langes viie veaga pingile. Tema pluss-miinus reiting oli miinus kolm.

Bosna parim oli esimeses finaalmängus ameeriklasest leegionär Jarrod West 12 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Ikogeale tõid 14 punkti Nikola Popovic ja Ahmaad Rorie.

Korduskohtumine peetakse pühapäeval, 31. mail Sarajevos.

Mõlemad klubid pallisid sel hooajal ka Aadria liigas, kus märtsis-aprillis oldi kolmel korral omavahel vastamisi. Kaks kohtumist võitis Bosna ja korra jäi lisaajal peale Igokea.