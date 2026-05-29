X!

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

Korvpall
Janari Jõesaar
Janari Jõesaar Autor/allikas: KK Bosna
Korvpall

Eesti korvpallur Janari Jõesaare koduklubi Sarajevo KK Bosna alistas Bosnia ja Hertsegoviina meistrivõistluste finaalseeria avamängus võõrsil Laktaši KK Igokea 76:70 (25:8, 15:19, 16:25, 20:18).

Jõesaar mängis 14 minutit, viskas kuus punkti (kahesed 1/2, kolmesed 0/1, vabavisked 4/4), võttis kolm lauapalli, tegi ühe vaheltlõike, kaotas kaks korda palli ja langes viie veaga pingile. Tema pluss-miinus reiting oli miinus kolm.

Bosna parim oli esimeses finaalmängus ameeriklasest leegionär Jarrod West 12 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Ikogeale tõid 14 punkti Nikola Popovic ja Ahmaad Rorie.

Korduskohtumine peetakse pühapäeval, 31. mail Sarajevos.

Mõlemad klubid pallisid sel hooajal ka Aadria liigas, kus märtsis-aprillis oldi kolmel korral omavahel vastamisi. Kaks kohtumist võitis Bosna ja korra jäi lisaajal peale Igokea.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

korvpalliuudised

16:12

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

15:47

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

11:38

Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

09:17

Reedel selgub Eesti korvpallimeister

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

28.05

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

27.05

Riismaa klubi hooaeg sai läbi

27.05

Leedu korvpallitäht sõlmis Žalgirisega väga tulusa lepingu

27.05

Oklahoma City Thunder võitis viienda mängu ja asus seeriat juhtima

26.05

Drelli koduklubi vormistas mai alguses pooleli jäetud mängus võidu

26.05

Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

26.05

Teisel lisaajal võitnud Kalev/Cramo viis finaalseeria otsustavasse mängu

26.05

Ran Andre Pehka loobus tipptasemel mängimisest

26.05

New York Knicks jõudis sel aastatuhandel esimest korda NBA finaali

videod

sport.err.ee uudised

16:42

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

16:12

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

15:47

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

15:25

USA osariikide võimud nõuavad FIFA-lt kohtu ees aru

14:50

Swiatek sai edasi ja kohtub suurepärases hoos konkurendiga

14:11

Argentina teatas MM-koosseisu, mõistagi valikus ka Messi

13:49

Eesti neljapaat sõudis MK-etapil kohaga poolfinaali

13:06

Võidukas nooleviskaja Kruusvee tegi Eesti dartsi ajalugu

12:47

MK-sarja üldvõitja Jeanmonnot käis planeeritud operatsioonil

12:28

Suri mitmekordne Stanley karikavõitja Claude Lemieux

11:38

Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

10:58

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

10:23

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

10:12

Finaalseerias kolm väravat löönud Kubassova tuli taas Ungari meistriks

09:44

Mihkels kahetseb viimases kurvis tehtud otsust

loetumad

00:14

Norra pidas Läti survele vastu ja pääses esmakordselt MM-i poolfinaali

28.05

Suri teenekas rattasportlane ning treener Ants Jeret

28.05

Soome hokikoondis jõudis MM-il kolmeaastase pausi järel medalimängudele

28.05

Kuumas närbunud suursoosik Sinner sai Prantsusmaa lahtistel üllatuskaotuse

28.05

Venemaa jäähokikoondis jõudis enda sõnul naasmisele lähemale

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

10:58

Jaapanis juhib Evans, Jürgenson oma seltskonna kolmas

28.05

Eesti rekordimees kiitis TV 10 etapil noori: võitja aeg oli ulmeline!

08:48

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

10:23

Eesti sai õiguse korraldada jäähoki MM-i esimese divisjoni A-grupi turniir

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo