Richard Karelson võitis Poolas kuldmedali

Varssavis toimuval Wladyslaw Pytlansinski mälestusturniiril, mis kuulub ühtlasi Rahvusvahelise maadlusliidu (UWW) kalendrisse, võitis Kreeka-Rooma maadleja Richard Karelson kuldmedali.

Kehakaalus -97 kg maadlev Karelson alistas esimeses ringis Tokyo olümpiamängude viienda ning 2022. aasta EM-hõbeda soomlase Arvi Savolaineini 2:1. Teises ringis oli eestlane 4:1 parem tänavuse EM-i pronksmedalistist ukrainlasest Vladlen Kozliukist ning kolmandas ringis sai Karelson 3:0 jagu poolakast Gerard Kurniczakist. Finaalis võitis Karelson 3:0 tulemusega serblast Kristin Urost.

Raskekaallane Heiki Nabi alistas avaringis 9:0 Kõrgõzstani maadleja Ilkham Tokhtaevi, kuid kaotas teises ringis leedulasele Romas Fridrikasele ning loobus kolmandas ringis ukrainlase Michailo Vyshnyvetskyi vastu seisul 0:3 haiguse tõttu edasi maadlemisest.

Kehakaalus -87 kg maadlev Edvin Kin kaotas esimeses ringis 0:11 ameeriklasele Payton Jon Jacobsonile ning teises ringis 1:10 hollandlasele Marcel Sterkenburgile.