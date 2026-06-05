Ojakäär jõudis veerandfinaali

Esimeses setis kaotas Ojakäär korra ka oma pallingu, kui ta 2:1 eduseisult loovutas servi vastase neljandal murdepallil. Eestlane vastas aga kohe servimurdega ning ei loovutanud ülejäänud kohtumise jooksul enam ühtegi pallingugeimi. Teist setti alustas Ojakäär murdega ja murdis vastase servi uuesti viiendas geimis, vahendas Tennisnet.ee.

Veerandfinaalis ootab Ojakääru ees jaapanlane Kenta Miyoshi (ATP 630.), kes on edetabelikoha põhjal seni tema tugevaim vastane.

Nii Ojakäär kui ka Miyoshi kuuluvad USA ülikoolitennise süsteemi. Ojakäär esindab Texase ülikooli, mis jõudis tänavustel NCAA meistrivõistlustel finaali, samal ajal kui Miyoshi ülikool Illinois langes konkurentsist 16 parema seast välja.