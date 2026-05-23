Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

Tennise Eesti meistrivõistluste finaal Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Hurghada M15 turniiri poolfinaalis alistas viiendana asetatud Markus Mölder laupäeval esimesena asetatud Samir Hamza Reguigi (Alžeeria, ATP 751.) tulemusega 6:0, 6:3.

Esimeses setis oli tasavägisust vaid eelviimases geimis ning seal omas vastane ka oma ainsat murdepalli, kirjutab Tennisnet.ee. Ülejäänud viies geimis loovutas Eesti tennisist vaid neli punkti.

Teises setis mängiti juba palju rohkem punkte, eelkõige seti esimeses pooles, kusjuures Mölder loovutas kohe alguses oma pallingu. Järgmises geimis oli Reguigil võimalus edu kasvatada, ent Mölder suutis seisu viigistada. Olulise servimurde realiseeris eestlane seisul 3:2, mille järel vastane enam suuremat vastupanu ei osutanud.

Kokku võitis selles kohtumises Mölder 61 punti vastase 34 vastu. Nüüd saab Mölder pühapäeval India tennisisti Pranav Karthikiga (ATP 1727.) mängida turniirivõidu peale.

