Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

Veerandfinaalis võitis viiendana asetatud Mölder 7:6 (4), 6:4 turniiril kolmandana paigutatud egiptlast Karim Ibrahimi (ATP 979.), vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis ei õnnestunud kummalgi vastase servi murda. Mölderil oli seisul 6:5 Ibrahimi pallingul ka üks settpall. Kiires lõppmängus tegi Mölder otsustava spurdi seisul 2:3, kui võitis algul kaks punkti vastase ja siis oma servil. Mölder võitis kiire lõppmängu 7:4.

Teises setis murdis Mölder vastase servi kolmandas geimis ja hoidis edu lõpuni. Oma servi eestlane kordagi ei kaotanud. Hurghadas mängitakse kõvakattel, mistõttu servi osakaal on ka suurem. Eestlane oli üle eelkõige mänguliselt, sest Ibrahim lõi 11 ässa Mölderi nelja vastu ja egiptlasel oli ka natuke kõrgem esimese servi protsent (56 vs 53).

Poolfinaalis on Mölderi vastane esimesena asetatud Samir Hamza Reguig (Alžeeria, ATP 751.).