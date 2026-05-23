X!

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

Tennis
Markus Mölder
Markus Mölder Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Tennis

Markus Mölder (ATP 1220.) jõudis Egiptuses Hurghadas peetaval M15 kategooria ITF-i tenniseturniiril poolfinaali.

Veerandfinaalis võitis viiendana asetatud Mölder 7:6 (4), 6:4 turniiril kolmandana paigutatud egiptlast Karim Ibrahimi (ATP 979.), vahendab tennisnet.ee.

Esimeses setis ei õnnestunud kummalgi vastase servi murda. Mölderil oli seisul 6:5 Ibrahimi pallingul ka üks settpall. Kiires lõppmängus tegi Mölder otsustava spurdi seisul 2:3, kui võitis algul kaks punkti vastase ja siis oma servil. Mölder võitis kiire lõppmängu 7:4.

Teises setis murdis Mölder vastase servi kolmandas geimis ja hoidis edu lõpuni. Oma servi eestlane kordagi ei kaotanud. Hurghadas mängitakse kõvakattel, mistõttu servi osakaal on ka suurem. Eestlane oli üle eelkõige mänguliselt, sest Ibrahim lõi 11 ässa Mölderi nelja vastu ja egiptlasel oli ka natuke kõrgem esimese servi protsent (56 vs 53).

Poolfinaalis on Mölderi vastane esimesena asetatud Samir Hamza Reguig (Alžeeria, ATP 751.).

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

22.05

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

22.05

Anikina jõudis Rumeenias J200 turniiril poolfinaali

21.05

Darderi jäi teist nädalat järjest tippmängija vastu hätta

21.05

Sinner sai Prantsusmaa lahtisteks soodsa, Djokovic keerulise loosi

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

21.05

Tennisistid kavandavad Prantsusmaa lahtistel protesti

20.05

Lajal: pikk mängupaus liival ei olnud põhjus, miks ma kaotasin

20.05

Daniil Glinka jaoks said Prantsusmaa lahtised otsa

19.05

Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

19.05

Lajal langes Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis avaringis välja

19.05

Vigastusest taastuv Carlos Alcaraz jätab ka Wimbledoni vahele

19.05

Võistluspausilt naasnud Raducanu langes Strasbourgis avaringis konkurentsist

18.05

Glinka teenis Prantsusmaa lahtiste kvalifikatsioonis kindla võidu

18.05

Lajal ja Glinka tõusid maailma edetabelis, Malõgina langes

multimeedia

sport.err.ee uudised

12:33

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

12:17

Markus Mölder alistas kolmandana asetatud egiptlase ja jõudis poolfinaali

11:43

TÄNA OTSE | Kes kroonitakse Tipneri karikavõitjaks?

11:11

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

10:42

Russell alustab Kanada sprindivõistlust esikohalt

10:12

TÄNA OTSE | Kas naiste karika võidab Saku või Paide?

09:46

Trevor Hindi võistkond jäi karikafinaalis kaotajaks

09:11

Saaremaa malefestivali välkturniiri võitis 23-aastane soomlane

08:44

Ajalooliselt kehvasti alustanud Thunder asus siiski seeriat juhtima

08:09

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Möödub sada aastat esimesest orienteerumisest Pirital

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Ellermann lõpetas oma uue hobusega Perilas viiendana

22.05

Tarmo Kink enne finaali: üritan süstida mängijatesse enesekindlust

22.05

ETV spordisaade, 22. mai

22.05

Hollas - Remmelg tagasid koha 16 parema paari seas

22.05

Avakolmandikul hoogu sattunud Montreal Canadiens asus seeriat juhtima

22.05

Kiira Paškov sai kodusel juunioride ITF J30 turniiril kaks esikohta

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Kodustel teedel sõitnud Itaalia rattur võitis Giro etapi

loetumad

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

22.05

Teigamägi sai kandidaadina 44, Tudeberg 18 EOK liikme toetuse

22.05

Rattaralli veteran Kalju Koch: tänavu tahan üksipäini veereda

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

21.05

Tenniseliit ei toeta Teigamägi ega Tudebergi ning soovib sügisesi valimisi

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Kanter: EOK üldkogule oli kodurahu nimel olulisem raskete teemade vältimine

22.05

Saksamaa meedia: Hein sõlmis Werderiga nelja aasta pikkuse lepingu

22.05

Suri USA autospordikuulsus Kyle Busch

22.05

Kahekordne maailmameister Shoma Uno naaseb tippsporti jäätantsijana

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo