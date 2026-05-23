Tartu Ülikooli lahutab korvpallitiitlist kümme minutit

Eesti korvpalli meistriliiga finaalseeria kolmanda mänguga võib selguda uus meister, kui Tartu Ülikool Maks & Moorits juhib tiitlikaitsja Kalev/Cramo vastu seeriat kaks-null. Laupäevase kolmanda vastasseisu kolmanda veerandaja järel on Tartu ees 62:55.

Kodumeeskond Tartu alustas kolmandat finaalmängu kolme järjestikuse kaugviskega ning läks vähem kui pooleteise minutiga juhtima 9:0. Tiitlikaitsja viskas järgmised kuus punkti, aga ülejäänud avaveerand kuulus seitsmest kaugviskest neli ning 12 vabaviskest 11 tabanud võõrustajatele seisuga 31:22.

Teisel perioodi keskel jättis Tartu 2800 tiitlipidu ootava fänni ees Kalev/Cramo ligi neljaks minutiks kuivale ning läks ette 12 punktiga, aga siis ei suutnud ise kolm ja pool minutit ühtegi punkti visata ning lasi külalismeeskonna nelja punkti kaugusele.

Tartu viskas teisel veerandajal mööda kõik kuus kaugviset, nende resultatiivseim oli avapoolajal 11 punkti visanud Malcolm Bernard. Esimese 20 minutiga 12 ründelauda võtnud Kalevi resultatiivseim oli Anrijs Miška kaheksa punktiga.

Stephon Jelksi kaugvise tõi Kalev/Cramo kohe teise poolaja alguses kahe punkti kaugusele ning Tartu pakkus kolmandal veerandajal külalistele võimalusi viigini jõuda, aga perioodi viimasel kolmel ja poolel minutit jäi Tallinna klubi ühe punkti peale. Tartu alustas viimast veerandaega 62:55 eduseisul.

Enne mängu:

Viimati 2011. aastal meistriks kroonitud Tartu Ülikool võitis finaalseeria avamängu eelmise nädala laupäeval 83:78 ning läks siis võõrsil võetud 82:81 võiduga seeriat kaks-null juhtima.

BC Kalev/Cramo on Eesti meistriks tulnud kolm hooaega järjest, igal aastal on finaalis alistatud Tartu meeskond. Emajõelinna läks kodune korvpallitiitel viimati hooajal 2014/15, kui toona sai TÜ/Rock Gert Kullamäe juhendamisel Kalev/Cramost jagu mängudega neli-üks.