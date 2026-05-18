Lips finaalseeria puhkepäevadest: ei usu, et kummalgi tükid taga oleks

Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseerias Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vahel võitis avakohtumise Emajõelinna meeskond. Tartu liidri Karl Johan Lipsu sõnul on seerias piisavalt puhkepäevi ning väsimus ei tohiks kumbagi mõjutada.

Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna tänavune liider, ääremängija Karl Johan Lips pingutas Eesti meistrivõistluste finaalseeria avamängus 26 minutit. Ta ütles, et jalg peab vastu ja poolfinaalis tekkinud säärelihase valu hoitakse kontrolli all.

"Ma tunnen ennast hästi, ma ei tahaks sellel siin seerias liiga palju peatuda," tõdes Lips. "See on vabandus, kui halvasti läheb: pole mõtet seda teha, paari kuu pärast ei mäleta seda keegi, mäletatakse, kes selle finaali võitis. Ma ei keskendu sellele üldse."

Finaalseeria teise mängu eel lihvib Tartu peatreener Aivar Kuusmaa käe all vabaviskevormi, sest kodusaalis visati 14 vabaviset mööda. "Vahel tulebki selline anomaalia, otseselt sealt midagi ei otsiks. Eks Aivar paneb meid esmaspäeval palju vabaviskeid viskama ja siis läheb äkki paremaks," sõnas Kuusmaa.

Mõlemad meeskonnad tahavad mängida väga kiirelt. Taastumisaega on kohtumiste vahel selleks ka piisavalt. "Seeria ajakava on ju selline, et iga mängu vahel on kolm päeva. See on piisav aeg selleks, et kõik oleks värsked," arvas Lips. "Selle ajaga taastub nii ära, et ma ei usu, et kummalgi poolel mingid tükid taga oleks. Mõlemad peaksid saama päris värskelt igale mängule peale tulla."

Tartu üks-null eduseisul Kalev/Cramo vastu jätkub finaalseeria kolmapäeval Tondiraba hallis.

Toimetaja: ERR Sport

