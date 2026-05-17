Kuusmaa: esimene mäng seeriat ei otsusta

Autor/allikas: Karli Saul
Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängus kodusaalis BC Kalev/Cramo 83:78 (19:21, 22:15, 11:23, 31:19).

Kodupubliku ees mänginud Tartu Ülikool läks finaali esimest mängu teisel veerandil juhtima kümne silmaga, aga oli kolmandal veerandil hädas visketabavusega ja lubas Kalev/Cramol ise kümnega ette minna. Võõrustaja tegi siis aga 13:0 spurdi ja kuigi Cramo läks neljandal veerandil korra veel viiega juhtima, mängis Tartu Ülikool otsustavatel hetkedel kindlamalt ja teenis seeria esimese võidu.

"Iga võit on kulla hinnaga," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile. "See mäng tuleb natuke peast ära pühkida ja mõelda juba järgmisele, sest Kalev/Cramo ikkagi üllatas meid teatud asjadega. Tuleb järgmiseks mängudeks valmis olla."

"Polnud näinud enne, et Kalev/Cramo maa-ala mängib. Minu meelest oli kaks uut liikumist, vanu liikumisi väga palju ei mänginud. Üritasid joosta, seda me teadsime," jätkas treener. "Tahtsime ise ka ja initsiatiiv oligi selle võistkonna käes, kes jooksma sai. Aga üldjuhul arvan, et mis mind kõige rohkem üllatas, oli see, et me 14 vabaviset mööda viskasime."

Tartu klubi tabas 31 kolmesest kaheksa ning viskas vabaviskejoonelt 62-protsendilise tabavusega. "Korvpall on sisse viskamise mäng," ütles Kuusmaa. "Viskad ära, on initsiatiiv sinu käes ja kui ei viska, on initsiatiiv teiste käes. Unustasime ära sisse minekud ja sisse söötmised, aga see on kõik ettevalmistus järgmiseks mänguks."

"Esimene mäng seeriat ei otsusta, eelmine hooaeg võitsime ka esimese mängu, aga seerias saime tappa. Rotatsioon peab olema algul vähe pikem, et lõpuni vastu pidada," lisas treener.

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 20. mail Tondiraba jäähallis.

