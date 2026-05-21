X!

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

Korvpall
Aivar Kuusmaa
Aivar Kuusmaa Autor/allikas: Kuvatõmmis
Korvpall

Tartu ülikooli korvpallimeeskond on pärast kahte tasavägist finaalmängu Kalev/Cramoga võidu kaugusel Eesti meistritiitlist. Senised kaks kohtumist on mänguliselt erinenud teineteisest, aga lõppenud ikkagi Tartu võiduga.

Korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria esimesed kaks kohtumist on olnud tasavägised, aga mõlemas on suutnud Tartu Ülikool Maks & Moorits tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo napilt üle mängida. Kui esimeses mängus tuli Tartule punkte enam korvi alt ja kiirest, siis teises mängus, ilma tsentri Dylan Painterita, rohkem kaugelt ja kasvas mitme mängija ning algviisiku roll skooritegemisel.

"Olime korvi all tunduvalt nõrgemad, kuna Dylan ei mänginud ja sellevõrra oli jälle rohkem väljast ruumi," rääkis Tartu peatreener Aivar Kuusmaa. "Ilver tabas kohe mängu alguses ja ma arvan, et sealt said kõik ka vähe rohkem enesekindlust."

Kalev/Cramo tegi teises finaalmängus kümmekond viset rohkem kui Tartu, aga tabati kehvemini, eriti kaugelt. Kolmesekundialast saadi küll Tartust poole rohkem punkte, aga Stephon Jelksi ning Anrijs Miška panus jäi taas tagasihoidlikumaks.

"Tulemus ei valeta," tõdes Kalev/Cramo juhendaja Anton Mirolybov. "See on praegu nii, et Tartu on viis või üks-kaks punkti parem. See on sedasi ja selle vastu ei saa. Meil oli täitsa vabasid kohti ja viskasime mööda. Selle kaudu ei tekkinud ka seda ekstra energiat kaitse tarvis, mida on sellistes mängudes vaja. Tartu mängib suurepäraselt. Me viskasime mööda ja nemad sisse. Nad viskasid kaugelt 40- ja meie 17-protsendilise täpsusega, kui tuua näide."

Aivar Kuusmaa tunnistab, et tal on meeskonnas võrreldes mullusega sügavust rohkem ja kahe esimese finaalmängu järel on põhjust mängijaid tunnustada. "[Malcolm] Bernard on tagasi ja väga hästi mängib. Brice [McBride] on oma koha ilusti välja mänginud. Võib-olla on mõnedel meestel natuke play-off'i värinat, aga sealsamas need samad vennad lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lausa lust vaadata," kinnitas Kuusmaa.

Mullu finaalseerias Kalevile mängudega kaks-kolm kaotanud Tartu võib laupäeval tulla koduväljakul 11-aastase pausi järel Eesti meistriks. "Nad teavad, et järgmine mäng on vaja võita ja siis saab puhkama," lõpetas Tartu peatreener.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Ajalooliselt kehvasti alustanud Thunder asus siiski seeriat juhtima

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

22.05

Rannula tüüris Legia poolfinaali

22.05

Knicks sai ka teist korda Cavaliersist jagu

21.05

Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

21.05

Eesti korvpallikoondis kohtub taasiseseisvumispäeval Leeduga

21.05

Drelli leivaisa kindlustas koha play-off'is

21.05

Tiitlikaitsja Thunder viigistas läänekonverentsi finaalseeria

20.05

Kullamäe kostitas Vene koduklubi 22 punktiga

20.05

Hugo Toom: meil oli palju vabu kolmeseid, aga tabavusprotsent oli kohutav

20.05

Tartu Ülikooli korvpallimeeskonda lahutab meistritiitlist üks võit

20.05

Rannula klubil ei õnnestunud veel piletit poolfinaali teenida

20.05

Suurepärane tagasitulek tõi New York Knicksile avamängu võidu

videod

sport.err.ee uudised

23.05

Norra sai MM-il Rootsi üle ajaloolise võidu, Läti alistas tiitlikaitsja USA

23.05

Mölder alistas Egiptuses ka esimese asetuse ja jõudis finaali

23.05

Barcelona lõi Lyonile teisel poolajal neli väravat ja naasis troonile

23.05

ETV spordisaade, 23. mai

23.05

Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Hamburgi turniiri võitis kvalifikatsioonist alustanud Peruu üllatusmees

23.05

Hussarid said Rapla suurjooksul ühe esikoha, poolmaratoni võitis Kuleshov

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Vingegaard tõusis oodatud rünnakuga Itaalia velotuuri liidriks

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Hein: Arsenal kasvatas mind inimeseks, kel on võimalik oma unistusi täita

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

23.05

Raplamaa rattamaratoni võitsid Pajur ja Leinonen

loetumad

22.05

Suri edukas krossisõitja Maurice Lina

23.05

Karl Jakob Heinast saabki Werderi esiväravavaht

23.05

Tiitli lävel olnud Tartu mängis edu maha ja Kalev/Cramo pikendas seeriat Uuendatud

23.05

Flora lõi karikafinaalis Paidele koguni viis väravat Uuendatud

23.05

Võimsa aja jooksnud Miller-Uibo on naasmas parimate päevade tasemele

23.05

Saku Sporting tuli teist korda naiste karikavõitjaks Uuendatud

23.05

Soome jätkab MM-il kaotuseta, Rootsi võttis kindla võidu

22.05

Madridi Real läheb pühapäeval jahtima rekordit nihutavat tiitlit

23.05

Lehis jõudis epeevehklemise MK-etapil kaheksa parema sekka Uuendatud

23.05

Eesti vibunaiskond võitis Euroopa meistrivõistlustel pronksi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo