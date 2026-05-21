Kuusmaa: mehed lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lust vaadata

Korvpalli Eesti meistrivõistluste finaalseeria esimesed kaks kohtumist on olnud tasavägised, aga mõlemas on suutnud Tartu Ülikool Maks & Moorits tiitlikaitsja BC Kalev/Cramo napilt üle mängida. Kui esimeses mängus tuli Tartule punkte enam korvi alt ja kiirest, siis teises mängus, ilma tsentri Dylan Painterita, rohkem kaugelt ja kasvas mitme mängija ning algviisiku roll skooritegemisel.

"Olime korvi all tunduvalt nõrgemad, kuna Dylan ei mänginud ja sellevõrra oli jälle rohkem väljast ruumi," rääkis Tartu peatreener Aivar Kuusmaa. "Ilver tabas kohe mängu alguses ja ma arvan, et sealt said kõik ka vähe rohkem enesekindlust."

Kalev/Cramo tegi teises finaalmängus kümmekond viset rohkem kui Tartu, aga tabati kehvemini, eriti kaugelt. Kolmesekundialast saadi küll Tartust poole rohkem punkte, aga Stephon Jelksi ning Anrijs Miška panus jäi taas tagasihoidlikumaks.

"Tulemus ei valeta," tõdes Kalev/Cramo juhendaja Anton Mirolybov. "See on praegu nii, et Tartu on viis või üks-kaks punkti parem. See on sedasi ja selle vastu ei saa. Meil oli täitsa vabasid kohti ja viskasime mööda. Selle kaudu ei tekkinud ka seda ekstra energiat kaitse tarvis, mida on sellistes mängudes vaja. Tartu mängib suurepäraselt. Me viskasime mööda ja nemad sisse. Nad viskasid kaugelt 40- ja meie 17-protsendilise täpsusega, kui tuua näide."

Aivar Kuusmaa tunnistab, et tal on meeskonnas võrreldes mullusega sügavust rohkem ja kahe esimese finaalmängu järel on põhjust mängijaid tunnustada. "[Malcolm] Bernard on tagasi ja väga hästi mängib. Brice [McBride] on oma koha ilusti välja mänginud. Võib-olla on mõnedel meestel natuke play-off'i värinat, aga sealsamas need samad vennad lõhuvad kaitses sellist tööd teha, et mul on lausa lust vaadata," kinnitas Kuusmaa.

Mullu finaalseerias Kalevile mängudega kaks-kolm kaotanud Tartu võib laupäeval tulla koduväljakul 11-aastase pausi järel Eesti meistriks. "Nad teavad, et järgmine mäng on vaja võita ja siis saab puhkama," lõpetas Tartu peatreener.