Hugo Toom: meil oli palju vabu kolmeseid, aga tabavusprotsent oli kohutav

Tartu Ülikool püsis küll alates esimese veerandaja lõpust eduseisus, kuid Kalev jõudis korduvalt ohtlikult lähedale ning lõpusireeniks lahutas meeskondi vaid üks punkt.

"Ise tegime vigu. Näiteks pallikaotused. Kui saime kümne punktiga ette, siis oleks võinud vahet suurendada, aga Kalev ei tahtnud lasta meil nii lihtsalt eest ära minna. Pallikaotused ja ründelauad – sealt sai Kalev lihtsaid punkte," rääkis Tartu Ülikooli ääremängija Markus Ilver ERR-ile.

Laupäeval on Tartu Ülikooli võimalus kodupubliku ees kindlustada Eesti meistritiitel. "Lihtsalt ei tule midagi. Peame endast maksimumi andma. Nüüd on meil kaks puhkepäeva. Vaatame üle asjad, mida saame veel parandada ja siis tuleb lahingusse minna," sõnas Ilver.

Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom tõdes, et saatuslikuks sai kehv visketabavus. "Meil oli palju vabu kolmeseid, aga meie kolmeste protsent [17] oli päris kohutav. Kui saime üks hetk momentumi kätte, siis oleks tegelikult saanud ka korvi alt need ära tõsta. Oli realiseerimise küsimus, tegelikult saime häid viskeid," ütles Toom.

Kalevil on nüüd selg vastu seina. Mida on võimalik seeria kolmandas mängus paremini teha? "Saame paremini joosta. Tundus, et Tartu rotatsioon lühenes täna vigastuste või millegi muu tõttu. Oleme nüüd järgmine mäng värskemad ja saame oma vurri tööle panna, siis on meil võimalus seeria tagasi siia Tondiraba halli tuua," märkis Toom.