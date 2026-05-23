Toom: kui neljandas mängus samu asju teha, saame Tartus peo püsti panna

Eesti korvpallimeistrivõistluste finaalseeria kolmandas mängus tuli seljaga vastu seina seisnud Kalev/Cramo välja 12-punktilisest kaotusseisust, võitis mängu 83:77 ja viis seeria tagasi Tallinna.

"Eks kõik mängud on tasavägised olnud," tõdes teist mängu järjest rünnakul säranud ja seekord Kalev/Cramo kasuks 23 punkti visanud Hugo Toom. "Suutsime lõpus kindlamalt mängida, suutsime nende põhirelvad kaitses kinni võtta."

Kolmapäeval toimunud finaalseeria teises mängus oli Kalev/Cramo hädas kaugvisetega ning sai mängu lõpuks läbi rõnga 35-st vaid kuus kolmest, laupäeval oli protsent veidi parem (8/32), ent visked kukkusid tähtsatel hetkedel.

"Mõõn tuli [eelmises mängus] kohe alguses sisse, panime 10-11 järjest mööda ja siis ebakindlus kasvas. Praegu saime esimesed mõnusalt sisse, saime ilusti jooksma, vabad viskekohad ja nii see enesekindlus tuli," võrdles Toom kahte mängu.

Finaalseeria jätkub teisipäeval Tondiraba spordihallis. "Üldplaanis saime võidu kätte, võiks [neljandas mängus] sama asja teha, siis saab Tartusse tagasi tulla ja korraliku peo püsti panna," jätkas Toom. "Saame veel paari spetsiifilise kaitseolukorraga paremini hakkama saada. Mõned asjad, milles kokku leppisime, ei suutnud kaitses realiseerida."

Tartu resultatiivseimad olid 19 punkti visanud Malcolm Bernard ja Bryce McBride, parima eestlasena kogus kohe mängu alguses kaks kaugviset tabanud Markus Ilver 16 punkti. "Kiitus Cramole, saime jälle vahe sisse, aga oma lolluste pealt lasime nad mängu tagasi ja andsime initsiatiivi neile. Hakkasid sisse ka panema ja läkski neile," oli Ilver pettunud.

Kui Tartu kontrollis kolme esimest veerandaega, alustas Kalev/Cramo otsustavat perioodi võimsalt ning tegi seitsme minutiga 21:3 vahespurdi. "Ma ei ütleks, et see oli väsimus: nad said kaitses asjad korda, meil rünnakul ei toimunud väga midagi, tegime lollusi. Samamoodi nende rünnakul meie kaitse lagunes. Kaks päeva on nüüd aega asjad üle vaadata ja teisipäeval parem sooritus teha," lõpetas Ilver.

Toimetaja: Anders Nõmm

