Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

Mängud Eesti meeste korvpalli meistritiitlile jätkuvad olukorras, kus Tartu Ülikool Maks & Moorits juhib seeriat võitudega Kalev/Cramo vastu kaks-üks. Nüansse, mis mängutulemust võivad mõjutada, on mitmeid ning neid aitas ETV spordisaates mõista endine Eesti koondislane Reinar Hallik.

Reinar, ma arvan, et väga paljud ei uskunud, et Kalev/Cramo võidab seeria kolmanda mängu. Kas sina uskusid?

Ma uskusin ja tahtsin seda uskuda, sest ma tahan viiendat mängu näha.

Me kõik vist tahame. Seeria kolmanda ja neljanda mängu vahel on 72 tundi, millest kolmandik on juba läbi. Mida selle 72 tunni jooksul tehakse?

Eks treenerid vaatavad videod läbi ja lõhki. Tartu Ülikool kindlasti vaatab kolmanda mängu neljandat veerandaega. Samamoodi vaatab seda Kalev, aga positiivse pilguga. Eks mõlemad meeskonnad teevad sellest omad järeldused.

Mida täpselt vaadatakse?

Neljandal veerandajal lasti [Kalevi mängujuhil] Severi Kaukiainenil vabalt visata. [Malcolm] Bernard ja [Bryce] McBride ei saanud omavahel räägitud ja lubasid Kaukiainenil vabalt visata. Viskajate puhul on teada, et kui paneb ühe viske ära, siis tekib enesekindlus sekundiga. Severi hakkas seal kohe ehitama ja niimoodi ta enesekindluse sai. Ma arvan, et see andis hästi palju enesekindlust ka teistele Kalevi poistele.

Kas need on nüüd need nüansid, millest räägitakse, et siin räägitakse pisiasjadest?

Jah, kindlasti. Tartu Ülikool ja Kalev on omavahel nii palju kordi mänginud ning skautinud teineteist, et pisiasjad loevad hästi-hästi palju. Samuti sellised asjad, et kas aidatakse kaitses või ei aidata. Sama hea näide on ründelauad. Kalev võttis kolmandas mängus 22 ründelauda. See on ikkagi väga-väga palju.

Kalev/Cramo mängija Erik Makke ütles, et Martin Dorbek pidas enne kolmandat mängu sütitava kõne ja see tõi justkui jalad korralikult maha. Kas tõesti ühel kõnel võib olla selline ajalugu muutev tähendus?

Vaata, kuidas Kalev mängu alustas – Tartu Ülikool oli 9:0 ees. Samas arvan, et eks kõigil Kalevi mängijatel oli tunne, et nad ei taha seeriat veel lõpetada. Eriti veel barankat saada ehk seeria null-kolm kaotada. Kindlasti kõned sütitavad mehi ja annavad hea duhhi, aga lõppkokkuvõttes mäng kestab ju 40 minutit.

Sina olid 2015. aastal EM-finaalturniiril, kui Jüri Ratas pidas teile sütitava kõne. Kas tõesti selle pealt minnakse ja tehakse?

Sütitava kõne puhul pead rohkem enda sisse vaatama. Martin Dorbek ju näitas oma mänguga, et ta võitles ja oli kolme mängija eest väljas. Ta ei tahtnud sekundikski alla anda. Ma arvan, et see sõnum jõudis ka teiste mängijateni.

Kas me oleme nüüdseks teada saanud, kes on mõlema meeskonna liidrid ja seda seeriat veavad?

Siin on ju erinevad mängijad. Karl Johan Lips ei ole ju väga hästi oma punkte saanud, aga ma arvan, et ta teeb järgmises mängus hea mängu. Kaukiainen pole ka tegelikult väga õnnestunud. Eelmises mängus oli Makkel visked 1/11. Mõlemad võistkonnad on päris tummised. Igas mängus piisab ühest-kahest mängijast, kes hoogu satub ja nii see läheb.

Kui võrdleksid eestikate finaalseeriat Eesti-Läti liiga poolfinaalidega, mida mängiti ka kolm tükki, kas nüüd on kuidagi teistmoodi?

Ma arvan, et mõlemad on kvaliteetsed võistkonnad. Neil on omad mured, omad probleemid vigastustega. Lõppude lõpuks tahad ju suvele vastu minna võiduga. See sütitab mängijaid hästi palju ja lisab ka pingeid. Rõõm oli näha, et Tartus oli hästi palju rahvast. Saal oli täis ja loodame, et nüüd Tallinnas tuleb ka saal täis.

Kas nüüd on surve juba Tartu Ülikooli peal?

Ei ole. Mõlemal meeskonnal on surve. Fifty-sixty! Pisiasjad loevad hästi palju ja just õnnestumised. Kalev ei ole viskeid sisse saanud, aga kui hakkavad sisse viskama, siis mäng jälle muutub.

Aitäh, Reinar Hallik!