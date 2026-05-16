X!

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

Korvpall
Foto: Kuvatõmmis
Korvpall

Korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängu võitis Tartu Ülikool Maks & Moorits, kes sai kodus BC Kalev/Cramost jagu 83:78.

Tartu Ülikool kallutas mängu enda kasuks tugeva viimase veerandajaga, mis võideti 31:19. "Mäng käis ühele poole ja siis teisele poole. Kord tegi Kalev väikese spurdi ja siis jälle meie. Meie spurt tuli õigel hetkel," rääkis Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja ERR-ile.

Tartu Ülikool alustas viimast veerandaega seitsmepunktilisest kaotusseisust, sest suutis kolmandal veerandajal visata ainult 11 punkti. "Kolmandal veerandil tundus, et midagi ei lähe sisse. See oli päris keeruline hetk. Meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama ja visked läksid lõpuks sisse. Nii lihtne see tegelikult on," märkis Paasoja.

"Viskekohad olid välja mängitud ja neid viskeid tuli visata. Kui neid ka ei viska, siis ei ole üldse mõtet korvpalli mängida. Need visked läksid sisse ja me terve aja uskusime, et lähevad," lisas ta.

Kalev/Cramo tagamängija Erik Makke arvas, et kalevlased andsid ise võidu käest. "Ma ei ütleks, et käigud said otsa. Pigem ise kärisesime lõpus ära. Vajusime ära ja olime lahjad. Mis seal ikka, see oli esimene mäng," sõnas Makke. "Puudujääki nägin kasvõi enda pealt. Lõpus ma ei visanud sisse viskeid, mida oleksin pidanud. Kaitses lasime Tartul visata kuus punkti suvaliste, lihtsate vigade pealt. Sinna see võit läks."

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 20. mail Kalev/Cramo kodusaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15.05

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

14.05

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

videod

sport.err.ee uudised

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

ETV spordisaade, 16. mai

16.05

Hussar võtab Maijooksust maksimumi: olen ka pühapäeval stardis

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus Uuendatud

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

16.05

Flora võitis viienda mängu järjest Uuendatud

16.05

Narvaez võttis soolosõiduga Girol teise etapivõidu

16.05

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

16.05

Neljapaat testis vormi kodustel karikavõistlustel

16.05

Celtic röövis hiliste väravatega Heartsilt tiitli

loetumad

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

16.05

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

16.05

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo