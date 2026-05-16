Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

Tartu Ülikool kallutas mängu enda kasuks tugeva viimase veerandajaga, mis võideti 31:19. "Mäng käis ühele poole ja siis teisele poole. Kord tegi Kalev väikese spurdi ja siis jälle meie. Meie spurt tuli õigel hetkel," rääkis Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja ERR-ile.

Tartu Ülikool alustas viimast veerandaega seitsmepunktilisest kaotusseisust, sest suutis kolmandal veerandajal visata ainult 11 punkti. "Kolmandal veerandil tundus, et midagi ei lähe sisse. See oli päris keeruline hetk. Meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama ja visked läksid lõpuks sisse. Nii lihtne see tegelikult on," märkis Paasoja.

"Viskekohad olid välja mängitud ja neid viskeid tuli visata. Kui neid ka ei viska, siis ei ole üldse mõtet korvpalli mängida. Need visked läksid sisse ja me terve aja uskusime, et lähevad," lisas ta.

Kalev/Cramo tagamängija Erik Makke arvas, et kalevlased andsid ise võidu käest. "Ma ei ütleks, et käigud said otsa. Pigem ise kärisesime lõpus ära. Vajusime ära ja olime lahjad. Mis seal ikka, see oli esimene mäng," sõnas Makke. "Puudujääki nägin kasvõi enda pealt. Lõpus ma ei visanud sisse viskeid, mida oleksin pidanud. Kaitses lasime Tartul visata kuus punkti suvaliste, lihtsate vigade pealt. Sinna see võit läks."

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 20. mail Kalev/Cramo kodusaalis.