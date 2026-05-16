X!

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

Korvpall
{{1778948700000 | amCalendar}}
Korvpalli Meistriliiga finaalseeria avamäng: Tartu Ülikool Maks & Moorits - BC Kalev/Cramo
Vaata galeriid
105 pilti
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits alistas korvpalli meistriliiga finaalseeria avamängus kodusaalis BC Kalev/Cramo 83:78 (19:21, 22:15, 11:23, 31:19).

Mängu alguses dikteeris sündmuste käiku Tartu Ülikool, kes asus Rasmus Andre täpse kolmese järel juhtima 11:4, misjärel olid kalevlased sunnitud esimest korda aja maha võtma. Lühikese mõttepausi järel vastasid Kalev/Cramo poolelt korvidega Severi Kaukiainen, Märt Rosenthal ja Erik Makke ning peagi oli seis viigis 11:11. Malcolm Bernardi viis järjestikust punkti aitasid Tartu Ülikoolil uuesti vahe sisse teha, aga veerandaja lõpp kuulus Kalev/Cramole ja esimene veerandaeg lõppes külaliste 21:19 juhtimisel.

Tartu Ülikool tegi teise veerandaja alguses mitme kiirrünnaku toel 14:2 spurdi, mis viis nad ette 33:23. Kalevlased jõudsid korduvalt seitsme punkti kaugusele ja minut enne perioodi lõppu sulas vahe viiele (39:34). Bernardi täpsed vabavisked taastasid tartlaste seitsmepunktilise edu, ent vahetult enne sireeni tegi Stephon Jelksi lähivise seisuks 41:36 Tartu Ülikooli poolt vaadatuna.

Kolmanda veerandi alguses Tartu Ülikooli rünnak takerdus. Kalev/Cramo tegi vahe tasa juba esimese kolme minutiga ning hakkas siis tasapisi eduseisu kasvatama. Viimase vaatuse eel juhtisid külalised 59:52.

Tartu Ülikool alustas neljandat veerandaega hoopis teise hingestatusega ning nende 10:0 spurdi järel avas Kalev/Cramo punktiarve alles kolm minutit pärast mängu jätku. Kalev/Cramo sai tänu Jelksile ja Tanel Kurbasele veerandi keskpaigaks viie punktiga ette, aga Bryce McBride pööras kahe järjest tabatud kolmesega tartlaste kaotusseisu taas eduks (71:70).

Seejärel mäng korraks võrdsustus ja punkt-punktis mindi kuni McBride'i järjekordne täpne kolmene ja Markus Ilveri lähivise andsid Tartu Ülikoolile kaks minutit enne lõppu kuuepunktilise edu. Kalev/Cramo jõudis veel ühe punkti kaugusele (79:78), aga lähemale mitte ning Tartu Ülikool võitis avamängu numbritega 83:78.

McBride viskas võitjate parimana 20 punkti, lisaks hankis kuus lauapalli. Dylan Painter sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 lauapalliga ning Bernard ja Andre panustasid võitu vastavalt 14 ja 11 silma. Kalev/Cramo resultatiivseimaks osutus Jelks, kes tõi 18 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Tartu Ülikool tabas viskeid väljakult 40-protsendilise (26/64) täpsusega, Kalev/Cramo näitaja oli 36 protsenti (26/72). Võitjameeskond jäi lauavõitluses peale 49-45 ning pallikaotusi kogunes mõlema klubi arvele 13.

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 20. mail Kalev/Cramo kodusaalis.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Eesti korvpalliliit korraldab koduse EM-i eel ka noorte tiitlivõistluse

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

15.05

TalTech võitis pronksiseerias ka teise mängu

15.05

Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

15.05

Rannula klubi alustas sõelmänge kindla võiduga

14.05

Kalev/Cramo peatreeneriks saab Brett Nõmm

14.05

Cleveland Cavaliersi lahutab edasipääsust üks võit

14.05

Henri Veesaar: NBA-sse minek on õige samm

14.05

Valencia alistas Panathinaikose kolmandat korda ja jõudis finaalturniirile

13.05

USA profispordi märgiline korvpallur suri vaid 47 aasta vanuselt

13.05

TalTech tuli suurest kaotusseisust välja ja võitis avamängu lisaajal

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

LeBron pole tuleviku osas otsust teinud: jätsin endast kõik väljakule

videod

sport.err.ee uudised

16.05

Manchester City tuli kaheksandat korda Inglismaa karikavõitjaks

16.05

Jaanuaris raskelt põlve vigastanud Teder: ilmselt olen lumel novembri lõpus

16.05

Massiaru külarahvas tegi Jaan Taltsile kingituse

16.05

ETV spordisaade, 16. mai

16.05

Hussar võtab Maijooksust maksimumi: olen ka pühapäeval stardis

16.05

Tribuntsov: tahaks olla lühiraja MM-il suures mängus Uuendatud

16.05

Paasoja: meie põhisõnum oli, et peame edasi viskama

16.05

Naiste võrkpallikoondis sai uue peatreeneri debüütmängus jagu Leedust

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Mets ja St. Pauli langesid Saksamaa esiliigasse

16.05

Flora võitis viienda mängu järjest Uuendatud

16.05

Narvaez võttis soolosõiduga Girol teise etapivõidu

16.05

Schilder liitus 21 meetri klubiga, Duplantis jahtis maailmarekordit

16.05

Neljapaat testis vormi kodustel karikavõistlustel

16.05

Celtic röövis hiliste väravatega Heartsilt tiitli

loetumad

15.05

LeBron James uuendas odaviskes USA üliõpilasliiga rekordit

16.05

Even Tudeberg kandideerib EOK presidendiks

15.05

Soome hokikoondis sai MM-i avamängus Saksamaast jagu, Kanada alistas Rootsi

15.05

Šveitsi hokimehed võtsid USA-lt mulluse MM-finaali eest revanši

16.05

Liis-Grete Hussar kaitses taas Maijooksu võitu

16.05

Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga Uuendatud

16.05

Spurs viskas Timberwolvesile 139 punkti ja jõudis oodatud lääne finaali

16.05

Neljakordse MVP hiilgav viskepäev tõi tiitlikaitsjale kolmanda võidu

16.05

Vihm pani esmakordselt seti kaotanud Sinneri poolfinaali pausile

16.05

Bell ja Nurme jooksid Helsingis pjedestaalile, Mühlbergilt U-20 rekord

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo