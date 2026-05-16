Tartu Ülikool alustas finaalseeriat võiduga

Mängu alguses dikteeris sündmuste käiku Tartu Ülikool, kes asus Rasmus Andre täpse kolmese järel juhtima 11:4, misjärel olid kalevlased sunnitud esimest korda aja maha võtma. Lühikese mõttepausi järel vastasid Kalev/Cramo poolelt korvidega Severi Kaukiainen, Märt Rosenthal ja Erik Makke ning peagi oli seis viigis 11:11. Malcolm Bernardi viis järjestikust punkti aitasid Tartu Ülikoolil uuesti vahe sisse teha, aga veerandaja lõpp kuulus Kalev/Cramole ja esimene veerandaeg lõppes külaliste 21:19 juhtimisel.

Tartu Ülikool tegi teise veerandaja alguses mitme kiirrünnaku toel 14:2 spurdi, mis viis nad ette 33:23. Kalevlased jõudsid korduvalt seitsme punkti kaugusele ja minut enne perioodi lõppu sulas vahe viiele (39:34). Bernardi täpsed vabavisked taastasid tartlaste seitsmepunktilise edu, ent vahetult enne sireeni tegi Stephon Jelksi lähivise seisuks 41:36 Tartu Ülikooli poolt vaadatuna.

Kolmanda veerandi alguses Tartu Ülikooli rünnak takerdus. Kalev/Cramo tegi vahe tasa juba esimese kolme minutiga ning hakkas siis tasapisi eduseisu kasvatama. Viimase vaatuse eel juhtisid külalised 59:52.

Tartu Ülikool alustas neljandat veerandaega hoopis teise hingestatusega ning nende 10:0 spurdi järel avas Kalev/Cramo punktiarve alles kolm minutit pärast mängu jätku. Kalev/Cramo sai tänu Jelksile ja Tanel Kurbasele veerandi keskpaigaks viie punktiga ette, aga Bryce McBride pööras kahe järjest tabatud kolmesega tartlaste kaotusseisu taas eduks (71:70).

Seejärel mäng korraks võrdsustus ja punkt-punktis mindi kuni McBride'i järjekordne täpne kolmene ja Markus Ilveri lähivise andsid Tartu Ülikoolile kaks minutit enne lõppu kuuepunktilise edu. Kalev/Cramo jõudis veel ühe punkti kaugusele (79:78), aga lähemale mitte ning Tartu Ülikool võitis avamängu numbritega 83:78.

McBride viskas võitjate parimana 20 punkti, lisaks hankis kuus lauapalli. Dylan Painter sooritas kaksikduubli 15 punkti ja 10 lauapalliga ning Bernard ja Andre panustasid võitu vastavalt 14 ja 11 silma. Kalev/Cramo resultatiivseimaks osutus Jelks, kes tõi 18 punkti ja võttis 11 lauapalli.

Tartu Ülikool tabas viskeid väljakult 40-protsendilise (26/64) täpsusega, Kalev/Cramo näitaja oli 36 protsenti (26/72). Võitjameeskond jäi lauavõitluses peale 49-45 ning pallikaotusi kogunes mõlema klubi arvele 13.

Kolme võiduni peetava finaalseeria teine kohtumine toimub kolmapäeval, 20. mail Kalev/Cramo kodusaalis.