Õed Anette ja Lisette Mäelt tulid rannatennise ITF-i turniiril teiseks

Viis Eesti rannatennisisti mängis eelmisel nädalal Portugalis Figueira da Fozis kolmel erineva kategooriaga turniiril. Edukaimad olid õed Anette ja Lisette Marie Mäelt, kes said BT50 turniiril teise koha.

BT50 turniiril õnnestus õdedepaaril alistada neljandana asetatud Angelina Klimuk – Sofia Romanova (-) 7:6, 1:6, 10:6 ja poolfinaalis esimesena asetatud Yasmine Aires (Brasiilia) – Debora Madile (Portugal) 6:3, 4:6, 10:8. Võidetud paari liikmed on maailma edetabelis 44. ja 65. kohal. Finaalis tuli alla vanduda teisele neutraalsena mänginud paarile Polina Soldatenkova – Jelizaveta Tkatšenko (3) 4:6, 2:6, vahendab tennisnet.ee.

Samal turniiril jõudsid Andree Karel Kalle ja prantslane Jean Combreas veerandfinaali, kus kaotasid napilt esimesena asetatud Brasiilia paarile Pedro Eduardo Bertollini Fronza – Joao Ribeiro 7:6, 3:6, 6:10. Päär Suursild ja Aleksander Voronkov kaotasid avaringis.

Järgmisel BT10 turniiril osales ainult kuus naispaari. Anette ja Lisette Marie Mäelt said kolmeliikmelises alagrupis ühe võiduga teise koha, aga edasi pääsesid ainult grupi võitjad. Formaalselt jäid Mäeltid jagama kolmandat-neljandat kohta. Suursild ja Voronkov kaotasid avaringis otsustavas lõppmängus 8:10.

Kõige tugevam oli reedest pühapäevani peetud BT200 turniir, kus Combreas – Kalle said avaringis kindla võidu, aga teises ringis läksid kokku esimesena asetatud brasiillaste Victor Amorim Gonzaga ja Marcelo Reckiga ning kaotasid 1:6, 4:6. Gonzaga ja Reck on maailma rannatennise edetabelis vastavalt 16. ja 18. kohal.

Õed Mäeltid läksid kohe kokku BT50 turniiri võitjate Soldatenkova – Tkatšenkoga ja kaotasid 4:6, 4:6, saades seega kaks geimi rohkem kui esimese turniiri finaalis. Suursild – Voronkov piirdusid samuti avaringiga.