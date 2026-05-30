Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

Matthias Tass
Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula ja keskmängija Matthias Tass teenisid Poola kõrgliiga poolfinaalis teise võidu, kui Varssavi Legia alistas kodus linnarivaali Dziki kahe punktiga. Hispaanias mängivate eestlaste koduklubid lõpetasid põhiturniiri.

Legia juhtis seeria teises mängus suurema osa ajast ning läks minut ja 14 sekundit enne kohtumise lõppu kahega juhtima, kuid külalised said seejärel kaks pluss ühega ise ette. Legia mängija tegi järgmisel rünnakul vea ning Dzikil oli võimalus edu suurendada, aga Tass saatis Grzegorz Kaminski viske tagasi ja Dominic Brewton taastas Legiale eduseisu.

Dziki sai veel kahel korral viskele, aga kumbki ei läbinud korvirõngast ja Legial õnnestus vormistada 78:76 (21:17, 15:14, 17:21, 25:24) võit. Tiitlikaitsja Legia juhib seeriat kaks-null ning vajab finaalikohaks veel üht võitu.

Andrzej Pluta viskas võidumängus 26 punkti ja lisas viis lauapalli ning kolm tulemuslikku söötu, Brewtoni arvele jäi 18 silma ja kuus lauapalli. Tass veetis platsil 18 minutit ning kogus selle ajaga kolm punkti (kahesed 1/4), kolm lauda, ühe korvisöödu ning ühe suurepärase kulbi.

Legial on võimalus finaalikoht kindlustada esmaspäeva õhtul, teises poolfinaalis on viimasena play-off'i pääsenud Zielona Gora samuti kahes esimeses mängus Gdynia alistanud.

Mängu parimad hetked, Tassi võimas blokk alates 3.12:

Hispaania kõrgliigas peeti reede õhtul viimase mänguvooru kohtumised ning Sander Raieste koduklubi Murcia teenis kodupubliku ees Lleida Forca üle 116:95 (23:29, 25:17, 28:23, 30:26) võidu, kuid eestlane kaasa ei teinud.

Henri Drell ja Badalona Joventut pidid aga võõrsil tunnistama Girona paremust tulemusega 82:77 (21:18, 23:24, 26:10, 12:25). Drell sai 12 ja pool minutit mänguaega, tema arvele jäi kaks punkti (kahesed 0/1, kolmesed 0/1, vabavisked 2/2) ning neli lauapalli.

Päris läbi põhiturniir siiski ei saanud, sest Barcelona ja Valencia peavad pühapäeva õhtul ühe alles jäänud kohtumise. Esinumbrina läheb play-off'i viimased viis mängu kaotanud Madridi Real (26-8), kuid kohad kaks kuni viis on veel lahtised. Kui Barcelona võidab hooaja viimase mängu, saaks Murcia (25-9) teise koha; kui viimase mängu võidab aga Valencia, jääks Raieste leivaisa neljandaks.

Drell ja Badalona (22-12) pääsesid sõelturniirile kuuendana, Bilbao (19-15) seitsmendana ning viimasena Tenerife (18-16).

Toimetaja: Kristjan Kallaste

