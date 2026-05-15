Korvpallifinaali ootuses Tartu heiskas raekoja ette meeskonna lipu

Tartu linn soovib meeskonnale edukat finaalseeriat ning kutsub tartlasi omadele kaasa elama.

Kolme võiduni peetava finaalseeria avakohtumine toimub laupäeval Tartu Ülikooli spordihoones ning mäng toob saali tuhandeid korvpallisõpru.

Lippude heiskamisel osalesid Tartu Ülikool Maks & Mooritsa mängijad ja spordidirektor Janar Talts, Tartu linnapea Urmas Klaas, abilinnapea Ulla Preeden ja linnavalitsuse esindajad. Meeskonna lipud heisati kõigis kuues lipumastis Raekoja ees.

Laupäeval algab meeste korvpalli meistriliiga finaalseeria, kus Tartu Ülikool Maks & Moorits kohtub BC Kalev/Cramoga. Suure finaalseeria eel heiskas Tartu linn raekoja ees meeskonna lipud, et avaldada toetust Tartu esindusvõistkonnale.

