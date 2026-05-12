Talts lubab tõelist korvpallipidu: pulli peab saama!

Alates Kalev/Cramo eelkäija Ehitustööriista meistritiitlist 21 suve tagasi, lähevad Kalevi ja varasemalt erineva nime all mänginud praegune Tartu Ülikool Maks & Moorits finaalseerias vastamisi 16. korda. Tartu on võitnud neist neli.

Tartu praegune spordidirektor Janar Talts on mänginud ise mõlema eest ja usub, et praegune olukord on finaalseeria vääriline. "Vastasseis on nagunii juba tekkinud. Karikafinaalis olime Cramoga vastamisi, nüüd mängime teist aastat järjest viie mängu pikkust seeriat. Rahvas läheb selle peale käima ja seda on ülimeeldiv vaadata. Kellele me seda lõpuks teeme? Teeme seda võitmise nimel ja teeme seda rahvale," rääkis Talts.

Kuidas on praegune olukord võrreldav 20 aasta tagusega? "Suures plaanis oli vanasti samamoodi. Vastasseis tekib, üks päev on üks peal, teine päev on teine peal. Nüüd oleme Cramoga natukene võrdsustanud oma jõujooni ja eks mehed näitavad väljakul kumb parem on," sõnas Talts.

Juba esimesest finaalseeria mängust alates lubab Talts saali tõelist korvpallipidu: "Meile tulevad saalid lisaekraanid, see läheb rahvale peale. Sinna saab igast vidinaid, mänge, möllu juurde panna. Paneme muusikat juurde, et naabritel oleks kõrvad lukus ja pulli hakkab saama. Pulli peab saama!"

Kolme võiduni peetava finaalseeria avakohtumine toimub Tartu Ülikooli spordihoones 16. mail.