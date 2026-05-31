X!

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

Korvpall
Foto: Airika Harrik
Korvpall

Eesti korvpall läheb rahvale korda nii koondise kui klubi tasandil. Tartu Ülikool Maks & Moorits meeskonna võiduga reedel lõppenud Eesti meistrivõistluste viimane mäng läks välja müüdud saalile.

Tartu korvpallitoetajad said 11-aastase vahe järel taas Eesti meistritiitlit nautida, üle nelja aasta tähistati tänavu ka kodust karikavõitu. Eesti-Läti liigas tegi tiim oma parima hooaja ning kodupubliku ees saavutati hõbemedal. Meeskonna spordidirektori Janar Taltsi sõnul saab publik anda suure panuse, et mängul ja tiimil oleks hea tase.

"Rahaliselt ei ole korvpallimeeskond kunagi plussis, see on päris selge. See on järjepidev töö ja mingit plussi siin ei ole," ütles Talts ERR-ile.

"Tegime kindlasti sammu edasi pileti teemadel ja õppisime ise ka klubina piletite osas päris palju, et järgmine hooaeg oleks nii publikul parem kui ka klubil ägedam. Õnneks inimesed on aru saanud, et kui nad tulevad saali ja ostavad pileti, siis nad toetavad sellega klubi. Me saame järgmine aasta võib-olla teha tugeva satsi, kellega kõrgemal tasemel läbi lüüa," lisas spordidirektor.

Kuu või veidi pikema aja jooksul selgub, millised mängumehed peatreener Aivar Kuusmaa käe all uuel hooajal Tartu särgis mängima hakkavad. "Ma loodan, et kuu ajaga hakkame midagi paika loksutama. See võtab aega, mõned mehed lähevad välismaale ära, osadel meestel on juba kindel. See on elu osa ja tuult tiibadesse, kui saime olla mõnes mõttes hüppelauaks," rääkis Talts.

"Täna me neid kinni ei suuda hoida, aga töö käib selle nimel, et me kunagi suudaks neid kinni hoida ja pakkuda võrdväärset palka siin lähiriikidega. Töö käib. Teeme paar päeva pidu ja siis vaatame edasi, kuidas läheb," lisas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

31.05

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

29.05

Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

29.05

Kuusmaa: kodusaali atmosfäär andis meestele 20 punkti juurde

29.05

Tallinna ja Tartu korvpallifännid elasid kogu hingest omadele kaasa

29.05

Tartu Ülikool tuli Eesti korvpallimeistriks

29.05

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

29.05

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

29.05

Kregor Hermeti karjäär jätkub Prantsusmaal

29.05

NBA lääne finaalseeria läheb otsustavasse mängu

28.05

Enden: peatreener peab peeglisse vaatama, kaotada tuleb ka osata

28.05

Rannula ja Tass alustasid poolfinaalseeriat kindla võiduga

videod

sport.err.ee uudised

00:15

Soome tuli kuldse väravaga viiendat korda maailmameistriks

31.05

EOK loodab diagnostikaprojektiga parandada ka spordisõbra tervist

31.05

Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

31.05

ETV spordisaade, 31. mai

31.05

Pärnpuu jäi U-17 koondisega rahule: me ei saa ainult tulemusi vaadata

31.05

Martin Juga kerkis rallikrossi EM-sarja liidriks

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

31.05

Sünnipäevalaps Mihkels sai Giro viimasel etapil viienda koha

31.05

Paide sai koduväljakul Kuressaare vastu viigipunkti

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

31.05

Kullamäe resultatiivne esitus ei päästnud Lietkabelist lõplikust kaotusest

31.05

Jalgpallifännidele valmistavad muret USA-s peetava MM-i piletihinnad

31.05

Ken Ink võitis Poolas karjääri kolmanda ITF J100 turniiri

31.05

Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

loetumad

31.05

Tilga tegi viimaste aastate parima võistluse, Ehammerilt ligi 8800 punkti Uuendatud

30.05

Soome hokikoondis tuli kaotusseisust välja ja pääses MM-finaali

31.05

Norra hokimehed võitsid dramaatilisel moel esimese MM-medali

31.05

Tänak: never say never, aga rallit praegu plaanis ei ole

30.05

PSG võitis teist korda järjest Meistrite liiga

31.05

Spurs lükkas Thunderi auti ja jõudis NBA finaali

30.05

VIDEO | Henri Välja üllatas Kalju väravalukku tabamusega oma väljakupoolelt

30.05

Šveitsi hokikoondis noppis taas MM-finaali piletid

31.05

Tilga: imelik mõelda, et niimoodi 8400 punkti kokku tuli

30.05

Tassi võimas blokk tõi Legiale poolfinaalis teise võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo