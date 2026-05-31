Talts: töö käib selle nimel, et me suudaks häid mängijaid siin hoida

Tartu korvpallitoetajad said 11-aastase vahe järel taas Eesti meistritiitlit nautida, üle nelja aasta tähistati tänavu ka kodust karikavõitu. Eesti-Läti liigas tegi tiim oma parima hooaja ning kodupubliku ees saavutati hõbemedal. Meeskonna spordidirektori Janar Taltsi sõnul saab publik anda suure panuse, et mängul ja tiimil oleks hea tase.

"Rahaliselt ei ole korvpallimeeskond kunagi plussis, see on päris selge. See on järjepidev töö ja mingit plussi siin ei ole," ütles Talts ERR-ile.

"Tegime kindlasti sammu edasi pileti teemadel ja õppisime ise ka klubina piletite osas päris palju, et järgmine hooaeg oleks nii publikul parem kui ka klubil ägedam. Õnneks inimesed on aru saanud, et kui nad tulevad saali ja ostavad pileti, siis nad toetavad sellega klubi. Me saame järgmine aasta võib-olla teha tugeva satsi, kellega kõrgemal tasemel läbi lüüa," lisas spordidirektor.

Kuu või veidi pikema aja jooksul selgub, millised mängumehed peatreener Aivar Kuusmaa käe all uuel hooajal Tartu särgis mängima hakkavad. "Ma loodan, et kuu ajaga hakkame midagi paika loksutama. See võtab aega, mõned mehed lähevad välismaale ära, osadel meestel on juba kindel. See on elu osa ja tuult tiibadesse, kui saime olla mõnes mõttes hüppelauaks," rääkis Talts.

"Täna me neid kinni ei suuda hoida, aga töö käib selle nimel, et me kunagi suudaks neid kinni hoida ja pakkuda võrdväärset palka siin lähiriikidega. Töö käib. Teeme paar päeva pidu ja siis vaatame edasi, kuidas läheb," lisas ta.