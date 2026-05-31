Tartu Ülikool toetus hooaja vältel pikale pingile: kvaliteet ei langenud

Foto: Airika Harrik/ERR
Tartu Ülikool Maks & Moorits tuli reedel 11-aastase vahe järel taas Eesti korvpallimeistriks ning tegi seda suuresti tänu pikale pingile, mis aitas peatreener Aivar Kuusmaa sõnul meeskonnal terve hooaja vältel kvaliteetselt treenida.

Ekstaasis publiku ees võimsa 85:65 võiduga Kalev/Cramo vastu viiemängulisele finaalseeriale punkti pannud Tartu meeskonnaga teenis karjääri esimese Eesti meistritiitli 29-aastane ääremängija Karl Johan Lips.

Tartu fännidele hinge pugenud Lips vigastas poolfinaalis säärelihast, kuid näitas suurt tahtejõudu ja rassis finaalseeria kõikides mängudes kõvasti kaitses. "Paljud ei oleks üldse võtnud seda riski, et mängida. Ta on meeskonnamängija ja tuli aitas võistkonda," ütles peatreener Aivar Kuusmaa oma tiimi tähe kohta.

Uueks hooajaks Poola meistriliiga kümnenda kohaga lõpetanud Ostrowi linna tiimi siirduv Lips kiitis Tartu pikka pinki. "Enne seda play-off'i räägiti väga palju minust individuaalselt selle edu taga, aga tegelikult nüüd seeria näitas, mis meeskond selle taga on. Peale minu vigastust, kui ma ei olnud enam see Lips, kes ma enne olin, siis teised võtsid kohe need rollid üle. Au meeskonnale, meil tõesti oli väga ühtlane meeskond see hooaeg," ütles Lips.

Pikka pinki ja ühtsust hindas Tartu trumpideks samuti esmakordselt Eesti meistriks tulnud 22-aastane ääremängija Rasmus Andre. "Raske hooaeg on olnud, palju mänge käis üles-alla, aga me väärisime seda võitu. Kui keegi mängu tuli, siis meie kvaliteet ei langenud. Hea komplekteeritus ja muidugi saime kõik hästi läbi ka," ütles Andre.

Aivar Kuusmaa alustas Tartu meeskonna peatreenerina tööd 2024. aastal ning juba enne finaalseeria lõppu sõlmiti uus kaheaastane leping. "Me saime siia klubisse natuke nooremad vihased eestlased, kes parandasid kindlasti treeningute kvaliteeti ja ma usun, et nad tegelikult arenesid siin," rääkis treener.

"Paljud küsivad minu käest, miks me võistkonda võtsime Rait-Riivo Laane või miks me hoiame Rauno Nurgerit? See ongi sellepärast, et kui sa tahad midagi elus saavutada, siis sul peab olema vähemalt 14 mängijat, kellega trenni teha. Kui kellegagi midagi juhtub, siis paljud võistkonnad ei saa enam viis-viite trennis teha. Meie saame seda läbi hooaja teha."

Tartu Ülikool tuli Eesti meistriks 11-aastase vahe järel, toona mängijana kulla võitnud Janar Talts nautis nüüd võitu klubi spordidirektorina. "Eks õiged emotsioonid jõuavad mingi aja pärast kohale. See, mis [reedel] toimus oli mega. See oli muinasjutuline lõpp sellele hooajale," ütles Talts.

