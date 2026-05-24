Makke: Dorbek pidas enne mängu kõne ja see tõi mehed üles

Tartu juhtis suurema osa mängust, kuid viimasel veerandil tegi Kalev/Cramo 14:0 spurdi ja põrutas ise 11 punktiga juhtima. Parimal juhul vähendas kodumeeskond vahe kolmele, aga enamat ei suudetud.

Kalev/Cramo tagamängija Erik Makke sõnul oli neil palju abi kapteni kõnest riietusruumis. "Tulime täna väga teistsuguse mentaliteediga. Martin Dorbek pidas enne mängu kõne ka ja see tõi mehed üles," lausus ta ERR-ile.

"Martin rõhutas seda, et mehed, me ei lähe niimoodi suvepuhkusele, et saame kolm-null! See on alandav. See oli põhipoint. Martin oli suht kuri ja kindlalt ei tahtnud kaotada. Teised mehed tõi see ilusasti kaasa. Väga hea kaptenitöö tema poolt ja see oli võimas."

Makke sõnul võis Tartule kätte maksta ka mugav seis - nad olid kaks-null ees ja kolmandat mängu samuti juhtimas. "Võiks teha kiire kolm-null teha ja välja minna. Võib-olla tulid natuke lahjemalt peale kui oleks pidanud," pakkus ta.

"Aga see on arusaadav. Ise tegime TalTechile samamoodi. See on inimese mentaliteet, et oled mugavustsoonis. Nüüd panime nad võib-olla natuke värisema ja siit on hea edasi minna."

Seeria jätkub nüüd Tondirabas. Makke sõnul saab võtmesõnaks võitlus. "Täna võitlesime lauapallides väga hästi. Eriti ründelauas. Saime sealt väga palju teisi võimalusi ja punkte. Tiimid on ikkagi väga ühtlased. Isegi hooaja sees alla kümne punkti võidud või kaotused. Siin on lihtsalt pisidetailid, õnne sinna ja tänna."

Tartu Ülikooli ääremängija Karl-Johan Lips tunnistas, et kaotus jäi natuke ka kahe kõrva vahele. "Ma arvan, et kainest mõistusest võib-olla natuke [jäi puudu]. Neile tuleb ka au anda. Tegime kordamööda spurte. Üks hetk tegid sellise spurdi, et said kümnega ette. Meil läks päästmiseks. Peaaegu tulimegi tagasi, aga natuke jäi aega väheks. Seekord läks mäng neile."

Ka nõustub Makkega, et võistkonnad on suhteliselt võrdses seisus. "Iga mängu vahel on 72 tundi ja ma arvan, et see on piisav aeg. Kõik jõuavad puhata. Ei tohiks mingeid tükke taga olla."

Mis saab võtmesõnaks? "Ma arvan, et taktikalised nüansid ja seeria ongi nii kaugel juba, et vaikselt hakkab välja tulema individuaalne meisterlikkus. Ma arvan, et treenerid on mõlemalt poolelt päris palju kaarte näidanud. Lõpuks tulebki mängijatel need olukorrad ära kasutada ja olla paremad kui vastased."

Finaalseeria neljas mäng toimub teisipäeval, 26. mail Tondiraba spordikeskuses.