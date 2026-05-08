X!

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

Autoralli
Sebastien Ogier
Sebastien Ogier Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Autoralli

Autoralli MM-hooaja kuuendal etapil Portugalis juhib reedese võistluspäeva järel üheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota).

Päeva avakatsega tõusis liidriks Adrien Fourmaux (Hyundai), kelle edu konkurentide ees püsis aga õhuke ning pärastlõunasel teisel ehk ralli kaheksandal kiiruskatsel sõitis prantslane teelt välja ning langes päeva lõpuks kuuendale kohale (+34,3).

Pärastlõunal neljast katsest kolm võitnud Ogier kerkis liidriks ning edestab kümne katse järel Thierry Neuville'i (Hyundai) 3,7 sekundiga. Neile järgnevad kolm Toyota sõitjat Sami Pajari (+15,2), Oliver Solberg (16,4) ning Elfyn Evans (+32,5).

Laupäevaks oodatakse Portugali vihmasadu, mis võib väikeste vahede puhul hakata kaarte segama. "Homme algab uus ralli. Praegu võime olla rahul sellega, mida täna tegime: ralli algus oli üsna keeruline, aga siis leidsime parema tempo," võttis Ogier reede kokku.

Fourmaux' järel on seitsmes Takamoto Katsuta, kes kaotab MM-sarja üldarvestuses esikohal olevale Evansile kahe punktiga. "Õhtune osa oli parem kui hommikune. Teame, mida homseks parandada, üritan lihtsalt hea tunnetuse leida. Laupäevased tingimused on üsna keerulised, aga tegelikult ootangi seda," tõdes jaapanlane.

Neljapäeval katkestama pidanud Robert Virves ja Romet Jürgenson jätkasid reedel superrally süsteemis. Virves oli Rally2 masinate arvestuses neljandal katsel viies, järgmisel katsel kordas seda ka Jürgenson. Õhtuses osas näitas Virves parimal katsel seitsmendat aega.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

viimased ralliuudised

19:34

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

06.05

Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

06.05

Autoralli Eesti meistrivõistlused jätkuvad Saaremaa sprintralliga

06.05

Aava ja Siitan asutasid noortele talentidele rallikooli

03.05

Vaher oli Hispaanias kõigil katsetel kiireim ja teenis esimese rallivõidu

26.04

Ogier saavutas hooaja esimese võidu

25.04

Ogier'l on Kanaaridel enne otsustavat päeva Solbergi ees väike edu

24.04

Toyotal on Kanaari saartel viisikjuhtimine, esikohal Ogier

24.04

WRC-ga liituv Hispaania meeskond tahab rooli taha Dani Sordot

24.04

Nördinud Neuville: me ei võistle enam Toyotaga

24.04

Katsuta saab Kanaari saartel lisaks Tänakule toetuda ka Rovanperä juhistele

23.04

Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

23.04

Kanaari saarte testikatsel oli kiireim Solberg, eestlastest Jürgenson

17.04

Ott Tänak valmistab ette Toyota 2027. aasta autot

sport.err.ee uudised

22:23

ETV spordisaade, 8. mai

22:11

Makke võidu võtmest: näitasime selles mängus rohkem iseloomu

21:38

Vigastuspausilt naasnud Djokovic kaotas Roomas 20-aastasele horvaadile

20:59

Põlva Serviti krooniti 11. korda järjest Eesti käsipallimeistriks

20:35

TalTech võitles lõpuni, aga Kalev/Cramo pääses taas finaali

19:34

Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

18:58

Tiisaar ja Korotkov võitsid Madridi MK-etapil alagrupi

18:25

Lisell Jäätma jõudis teist MK-etappi järjest poolfinaali

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

17:22

Swiatek kaotas Rooma turniiri avaringis maailma 63. reketile seti

16:20

Rallikrossi EM-i avaetapil Riias osaleb kuus eestlast

15:59

Premium liiga kalender muudeti Vassiljevile tehtud kingituse tõttu ümber

15:33

Lakers ei ole kohtunike tööga rahul: LeBroni vastu ei vilistata vigu ära

14:49

Vaidlus Reali mängijate vahel viis Valverde haiglasse

14:48

Kärt Pormeister: laps ei ole tõuhobune

14:06

Jõulumäel selguvad murdmaajooksu Eesti meistrid

13:31

Hurricanes teenis Philadelphia üle kolmanda järjestikuse võidu

12:39

Hussarid lähevad laupäeval Tartu maastikumaratonil tiitlit kaitsma

12:03

U-17 jalgpallineiud kaotasid sõprusturniiril Iisraeli eakaaslastele

11:41

Ingrid Neel pääses Floridas paarismängu finaali Uuendatud

loetumad

07.05

Kõlvart: kriis tekkis, sest sporti juhtis keegi, kel puudus arusaam, mis on tippsport

07.05

EADSE vastas Tõnis Sildarule: edu ei pea tulema läbi vägivalla ja inimeste murdmise

07.05

Erich Teigamägi kandideerib EOK presidendiks

10:50

Kehvasti alustanud Lajal teenis veerandfinaalis suurepärase võidu

07.05

Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg Uuendatud

07.05

Tartu Ülikool sai Pärnust teist korda jagu

07.05

Real kindlustas koha Euroliiga finaalturniiril

17:33

Madis Mihkels sai Itaalia velotuuri avaetapil viienda koha

06.05

Michal: Kaljulaidi vabastasid ametist vaimselt tigedad vanamehed

08:42

Esinumbrid Thunder ja Pistons teenisid veerandfinaalis teise võidu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo