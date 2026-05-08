Ogier kerkis Fourmaux' ebaõnne järel Portugalis liidriks, vahed väikesed

Päeva avakatsega tõusis liidriks Adrien Fourmaux (Hyundai), kelle edu konkurentide ees püsis aga õhuke ning pärastlõunasel teisel ehk ralli kaheksandal kiiruskatsel sõitis prantslane teelt välja ning langes päeva lõpuks kuuendale kohale (+34,3).

Pärastlõunal neljast katsest kolm võitnud Ogier kerkis liidriks ning edestab kümne katse järel Thierry Neuville'i (Hyundai) 3,7 sekundiga. Neile järgnevad kolm Toyota sõitjat Sami Pajari (+15,2), Oliver Solberg (16,4) ning Elfyn Evans (+32,5).

Laupäevaks oodatakse Portugali vihmasadu, mis võib väikeste vahede puhul hakata kaarte segama. "Homme algab uus ralli. Praegu võime olla rahul sellega, mida täna tegime: ralli algus oli üsna keeruline, aga siis leidsime parema tempo," võttis Ogier reede kokku.

Fourmaux' järel on seitsmes Takamoto Katsuta, kes kaotab MM-sarja üldarvestuses esikohal olevale Evansile kahe punktiga. "Õhtune osa oli parem kui hommikune. Teame, mida homseks parandada, üritan lihtsalt hea tunnetuse leida. Laupäevased tingimused on üsna keerulised, aga tegelikult ootangi seda," tõdes jaapanlane.

Neljapäeval katkestama pidanud Robert Virves ja Romet Jürgenson jätkasid reedel superrally süsteemis. Virves oli Rally2 masinate arvestuses neljandal katsel viies, järgmisel katsel kordas seda ka Jürgenson. Õhtuses osas näitas Virves parimal katsel seitsmendat aega.