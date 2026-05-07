Virves ja Jürgenson katkestasid, avapäeva järel juhib Solberg

Virves näitas avakatsel Rally2 masinate arvestuses kahes esimeses vaheajapunktis väga head kiirust, kuid kolmanda vaheajapunktini ei jõudnud, sest jäi 6,7 kilomeetri järel tee äärde seisma. Virves kirjutas hiljem ühismeedias, et tabas parema tagarehviga midagi, mis lõhkus tema auto vedrustuse.

Jürgenson alustas enda klassis 12. kohaga ja sõitis teisel katsel välja paremuselt 10. aja, kuid päeva viimase kiiruskatse starti tehniliste probleemide tõttu ei jõudnud.

Tippkonkurentsis võitis esimese kiiruskatse Adrien Fourmaux (Hyundai), kelle kannul lõpetasid Toyota piloodid Elfyn Evans (+0,1) ja Oliver Solberg (+0,2). Teisel kiiruskatsel oli nobedaim Solberg, edestades 1,4 sekundiga teiseks tulnud Thierry Neuville'i (Hyundai). Solberg tõusis ühtlasi ralli üldliidriks.

Avapäeva lõpetas 1,9-kilomeetrine linnakatse, kus esikolmiku moodustasid Sebastien Ogier, Evans (võrdne aeg) ja Neuville (+0,6). Solberg kaotas Ogier'le ja Evansile 0,7 sekundiga, aga säilitas kokkuvõttes esikoha.

Esiviisik mahub kolme kiiruskatse järel 7,5 sekundi sisse. Solbergile järgnevad Fourmaux (+3,4), Ogier (+7,2), Neuville (+7,4) ja Evans (+7,5).

Reedel sõidetakse seitse kiiruskatset ning päeva esimesele jõuproovile antakse start Eesti aja järgi kell 9.35.