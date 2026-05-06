Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

Thierry Neuville Autor/allikas: Hyundai Motorsport
Hyundai rallivõistkond näitas Portugali MM-ralli testikatsel head minekut, Thierry Neuville sai kirja kõige kiirema aja ning esikolmikusse mahtus ka Adrien Fourmaux. Robert Virves jäi Rally2 autode arvestuses jagama kolmandat kohta.

Fourmaux sõitis esimesel läbimisel välja aja 3.53,6, kuid teise läbimise järel kerkis esikohale soomlane Sami Pajari (Toyota), kes ületas joone 3.51,5-ga. Toyota piirdus vaid kahe läbimisega ning Neuville kerkis kolmandal läbimisel soomlase ette, kui sai kirja 3.51,2.

Fourmaux' parimaks ajaks jäi teisel läbimisel sõidetud 3.51,7, esikolmikule järgnesid sama aja sõitnud Martinš Sesks (M-Sport Ford; 3.51,8) ja Elfyn Evans (Toyota; 3.51,8). Esiviisikule järgnesid Toyota mehed Oliver Solberg (3.51,9), Sebastien Ogier (3.52,1) ja Takamoto Katsuta (3.52,4). Hyundai kolmas sõitja Dani Sordo oli 3.52,6-ga üheksas, kümnenda koha sai testikatsel M-Sport Fordi sõitja Jon Armstrong (3.52,9).

Robert Virves (Škoda) Portugalis WRC2 punkte ei kogu, aga sõitis testikatsel hästi, jagades 4.03,9-ga Rally2 autode seas kolmandat kohta. Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tempo oli tagasihoidlikum, ta oli teise läbimise järel Rally2 arvestuses 17. kohal.

Rally2 autode seas oli kiireim soomlane Teemu Suninen (Toyota) ajaga 4.02,0, Gus Greensmith (Toyota) sai kirja 4.03,6 ning Virvesega jäi kolmandat kohta jagama tiimikaaslane Andreas Mikkelsen (Škoda).

Portugali MM-ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 17.05, esimesel päeval peetakse kokku kolm katset.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

