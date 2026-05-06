Neuville oli Portugali ralli testikatsel kiireim, Fourmaux kolmas

Hyundai rallivõistkond näitas Portugali MM-ralli testikatsel head minekut, Thierry Neuville sai kirja kõige kiirema aja ning esikolmikusse mahtus ka Adrien Fourmaux. Robert Virves jäi Rally2 autode arvestuses jagama kolmandat kohta.

Fourmaux sõitis esimesel läbimisel välja aja 3.53,6, kuid teise läbimise järel kerkis esikohale soomlane Sami Pajari (Toyota), kes ületas joone 3.51,5-ga. Toyota piirdus vaid kahe läbimisega ning Neuville kerkis kolmandal läbimisel soomlase ette, kui sai kirja 3.51,2.

Fourmaux' parimaks ajaks jäi teisel läbimisel sõidetud 3.51,7, esikolmikule järgnesid sama aja sõitnud Martinš Sesks (M-Sport Ford; 3.51,8) ja Elfyn Evans (Toyota; 3.51,8). Esiviisikule järgnesid Toyota mehed Oliver Solberg (3.51,9), Sebastien Ogier (3.52,1) ja Takamoto Katsuta (3.52,4). Hyundai kolmas sõitja Dani Sordo oli 3.52,6-ga üheksas, kümnenda koha sai testikatsel M-Sport Fordi sõitja Jon Armstrong (3.52,9).

Robert Virves (Škoda) Portugalis WRC2 punkte ei kogu, aga sõitis testikatsel hästi, jagades 4.03,9-ga Rally2 autode seas kolmandat kohta. Romet Jürgensoni (M-Sport Ford) tempo oli tagasihoidlikum, ta oli teise läbimise järel Rally2 arvestuses 17. kohal.

Rally2 autode seas oli kiireim soomlane Teemu Suninen (Toyota) ajaga 4.02,0, Gus Greensmith (Toyota) sai kirja 4.03,6 ning Virvesega jäi kolmandat kohta jagama tiimikaaslane Andreas Mikkelsen (Škoda).

Portugali MM-ralli esimene kiiruskatse algab neljapäeval Eesti aja järgi kell 17.05, esimesel päeval peetakse kokku kolm katset.