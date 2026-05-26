Paasoja: otsustavas mängus on eelis kodumeeskonnal

BC Kalev/Cramo ja Tartu Ülikool Maks & Moorits kirjutasid teisipäeval oma värvikasse ajalukku uue peatüki, kui tänavuse Eesti meistriliiga finaalseeria esimesed kaks mängu kaotanud Cramo suutis kahele lisaajale läinud kohtumise järel seeria otsustavasse mängu viia.

Eesti meistriliiga finaalseeria neljas mäng kujunes Tondiraba jäähallis tõeliseks vaatemänguks, milles sai paremini minema Tartu klubi, kuid pealinnaklubi läks teisel veerandil juhtima ning hoidis edu pea terve teise poolaja. Seda kuni otsustavate hetkedeni, mil Tartu Ülikoolil õnnestus kehva pallikaotuse järel seis viigistada ja mäng lisaajale viia.

Tartlased läksid pingelisel lisaajal korraks ka juhtima, kuid ka see periood lõppes viigiga ja seeria neljas kohtumine vajas ka teist lisaaega. Kalev/Cramol õnnestus külalised esimesed kaks ja pool minutit kuival hoida ja ise seitsmega juhtima minna ning seejärel 116:109 (28:29, 26:21, 24:25, 18:21, 20:13) võit vormistada.

See tähendab, et teist aastat järjest selgub Eesti meisterklubi otsustavas viiendas mängus, mis toimub reedel, 29. mail Tartu Ülikooli spordihoones.

"Kaks võrdset võistkonda, esimesed mängud olid ka punkt-punktis. Pisiasjad, mõni korv, lahtine pall ja siin me oleme. Kaks-kaks, teist aastat järjest viimase mängu peale – imeline!" ütles Cramo kapten Martin Dorbek. "Midagi muutus pärast teist mängu, meeste nägudest oli näha. Häbi oleks olnud null-kolm kaotada, kaks-kaks on aus seis. Võrdsed meeskonnad ja see oli hullumeelne mäng, finaali vääriline. Kestsime lõpuni välja ja tulime välja."

Kalev/Cramo peatreener Anton Mirolybov suurt pinget ei tundnud ning ütles, et valitsev meister teenis võidu, sest tahtis seda tartlastest rohkem. "Olen osalenud ka mängus, kus oli neli lisaaega!" ütles soomlane ERR-ile.

Finaalseeria kahe tuttava rivaali vahel on olnud tõeliselt tasavägine ning kui esimesed kolm mängu jätsid ründepoolel soovida, siis neljanda mängu kohta seda öelda ei saa. "Eks see on võitlus ja kõigil, Cramo meestel samamoodi on mahlad väljas. See on väga väikestes asjades kinni, kes isikliku meisterlikkuse pealt midagi ära teeb ja viske sisse paneb. Lõpus suurt kavaldamist ei ole," arvas Tartu Ülikooli kapten Martin Paasoja.

"Cramo on võib-olla juurde pannud mingites mängudes ja me pole kohanenud mingite asjadega. Aga kõik mängud on olnud väga tasavägised, see on mingis mõttes loogiline, et see seeria viiendasse mängu läheb."

Mullu võitis Tartu Ülikool esimese mängu, aga Kalev/Cramo võitis järgmised kaks. Tartu Ülikoolil õnnestus toona seeria otsustavasse mängu viia, aga Tondiraba jäähallis tuli tunnistada ikkagi Cramo paremust. Tänavu saavad tartlased otsustavas mängus nautida aga kodupubliku tuge.

"Hea tunne on, saame viienda mängu Tartus," vastas Paasoja Kristjan Kalkuni esitatud spordiajakirjaniku küsimusele. "Meie eelis, me oleme kodus!"