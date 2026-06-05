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Post jätkab TalTechis, aga uks välismaale jääb lahti

Korvpall
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom
Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Korvpall

Äsja Eesti korvpalli meistriliigas pronksi võitnud TalTech/Alexela teatas, et meeskonna dünaamiline mängujuht Siim-Markus Post sõlmis klubiga lepingupikenduse.

29-aastane Post kogus Eesti meistriliiga play-off'is seitsme mänguga keskmiselt 16,1 punkti, 5,6 korvisöötu ning 4,3 lauapalli. Eesti-Läti liigas mängis ta 26 mängus, sai keskmiselt 29 minutit mänguaega ning kogus sellega 14,3 punkti, 6,9 tulemuslikku söötu ning 4,1 lauapalli.

TalTech sõlmis andeka mängujuhiga kiirelt lepingupikenduse. "Eestis on TalTech top sats, arvestades kõiki aspekte. Klubil on selged eesmärgid ja visioon, mida mul on hea meel aidata ellu viia," kommenteeris Post.

Meeskonna peatreener Alar Varrak ütles, et Post on tõusnud aastatega tiimi liidriks. Kui mängujuht peaks aga saama välismaalt hea pakkumise, võib ta vabalt selle vastu võtta. "Talle pakkumise tegemine oli väga loogiline käik. Õnneks sujusid läbirääkimised kiirelt ning meil on hea meel tema jätkamise üle. Kui Siimul peaks tekkima suve jooksul hea pakkumine välismaalt, siis me kätt ette ei pane," ütles Varrak.

TalTech/Alexela võitis pronksi ka kodustel karikavõistlustel. Eesti-Läti liigas saavutati põhiturniiril kuues koht, veerandfinaalis tuli tunnistada Valmiera paremust kahes mängus.

Korvpalli Eesti meistriliiga pronksiseeria: TalTech/Alexela - Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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