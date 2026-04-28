26 punktiga säranud Makke: tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline!

Tiitlikaitsja Kalev/Cramo juhtis mängu jooksul mitmel puhul kümne punktiga, aga TalTech püsis neil kannul ning suutis vahe hoida piisavalt väikesena, et soosik ei saanud kordagi jalga lõdvaks lasta.

Kalev/Cramo poolelt säras Erik Makke, kes kogus oma karjääri punktirekordit tähistavad 26 silma (visked väljakult 8/15). Anrijs Miška lisas võitjate kontole 19, Tyson Acuff 14 punkti.

"Tegelikult teadsime, et tuleb raske mäng," kinnitas Makke ERR-iga rääkides. "Rotatsioon oli väga lühike, mängisime sisuliselt seitsme mehega. Palju vigastusi, haigestumisi, meil on mängijaid puudu. Rõhutasime, et peame oma mängu peale suruma. Ega ta kerge pole nii väikese pingiga mängida, aga täna tuli ära ja loodame, et reedel on juba rohkem mängijaid tagasi."

20-aastane tagamängija liitub sügisel üliõpilasliigas NCAA mängiva Stephen F. Austini ülikooliga. "Ma tunnen ennast suurepäraselt, olen enda kallal palju vaeva näinud ja see töö on kõik selle jaoks, et play-off'ide ajal vilja kannaks. See ei ole minu jaoks mingi üllatus, tean, et olen sellisteks asjadeks võimeline. Tahan sellistel hetkedel väga enda peale võtta, olen just lõpuminutitel väga enesekindel," sõnas Makke.