Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

Kalev/Cramo lõpetas ligi 700 pealtvaataja ees toimunud mängus avapoolaja minispurdiga ning läks kohe teise poolaja alguses 41:31 juhtima.

Vahe püsis kümnepunktiline ka perioodi lõpus ning ka viis minutit enne mängu lõppu tegi hea esituse pakkunud Erik Makke vabaviskejoonelt seisuks 67:57, TalTech ei lubanud aga soosikut kordagi lõplikult eest ning püsis käeulatuses.

TalTechi eest tegi suurepärase mängu Tormi Niits, kes viskas 32 punkti (visked väljakult 14/18), kahekohalise punktisummani jõudis ka 13 punkti visanud Siim-Markus Post. Makke oli võitjate resultatiivseim 26 punktiga, Anrijs Miška arvele jäi 18 punkti ja seitse lauapalli. Nii Niits kui Makke püstitasid oma punktirekordi.

Kalev/Cramo võitis lauavõitluse 46:27. "See on väga paha number," kinnitas TalTechi peatreener Alar Varrak pärast kaotust Delfile. "Me kõik teame, mida nad teevad, aga tagaliin nopib ka neid palle. Nad saavad lihtsalt nii palju rohkem viskeid, Makke paneb hullu ka veel ja vahe ongi sinna maetud."

Poolfinaalseeria võitmiseks on vaja koguda kolm mänguvõitu. Teise seeria avamängus alistas Transcom Pärnu võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 84:76.