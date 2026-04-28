Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

Korvpall
Korvpalli Eesti meistriliiga poolfinaal: BC Kalev/Cramo - TalTech/Alexela
Vaata galeriid
43 pilti
Korvpall

Eesti korvpallimeistrivõistluste poolfinaalseeria BC Kalev/Cramo ja TalTech/Alexela vahel algas tiitlikaitsja Kalevi 79:72 võiduga.

Kalev/Cramo lõpetas ligi 700 pealtvaataja ees toimunud mängus avapoolaja minispurdiga ning läks kohe teise poolaja alguses 41:31 juhtima.

Vahe püsis kümnepunktiline ka perioodi lõpus ning ka viis minutit enne mängu lõppu tegi hea esituse pakkunud Erik Makke vabaviskejoonelt seisuks 67:57, TalTech ei lubanud aga soosikut kordagi lõplikult eest ning püsis käeulatuses.

TalTechi eest tegi suurepärase mängu Tormi Niits, kes viskas 32 punkti (visked väljakult 14/18), kahekohalise punktisummani jõudis ka 13 punkti visanud Siim-Markus Post. Makke oli võitjate resultatiivseim 26 punktiga, Anrijs Miška arvele jäi 18 punkti ja seitse lauapalli. Nii Niits kui Makke püstitasid oma punktirekordi.

Kalev/Cramo võitis lauavõitluse 46:27. "See on väga paha number," kinnitas TalTechi peatreener Alar Varrak pärast kaotust Delfile. "Me kõik teame, mida nad teevad, aga tagaliin nopib ka neid palle. Nad saavad lihtsalt nii palju rohkem viskeid, Makke paneb hullu ka veel ja vahe ongi sinna maetud."

Poolfinaalseeria võitmiseks on vaja koguda kolm mänguvõitu. Teise seeria avamängus alistas Transcom Pärnu võõrsil Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 84:76.

Toimetaja: Anders Nõmm

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

Niits viskas 32 punkti, aga Kalev/Cramo alustas poolfinaali võiduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo