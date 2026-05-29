Dorbek: Tartu oli meistritiitli välja teeninud

Foto: Airika Harrik/ERR
BC Kalev/Cramo ei suutnud korvpalli meistriliiga finaalseeria otsustavas mängus Tartu Ülikool Maks & Mooritsale vastu astuda ning pidi hooaja kokkuvõttes leppima hõbemedaliga.

"Tartu oli parem võistkond. Midagi ei ole öelda. Nad tegid suurepärase hooaja," rääkis Kalev/Cramo kapten Martin Dorbek ERR-ile. "Tänane mäng tuli neil superhästi välja. Ise olime natukene nii ja naa. Tartu tegi väga tubli hooaja, alustades Eesti-Läti liigast, siis karikavõit ja nüüd Eesti meistritiitel otsa. Väga tublilt mängisid ja nad olid selle välja teeninud."

Dorbeki sõnul kalevlasi ei mõjutanud finaalseeria neljas mäng, mis vajas võitja selgitamiseks kahte lisaaaega. "Ma ei usu. Tartu pidi ka higistama. Selle taha kindlasti ei jäänud. Korvpall ongi selline. Üks võistkond peab võitma, teine võistkond peab kaotama. Paraku nii on."

Hugo Toom tõdes, et Kalev jooksis viiendas mängus lati alt läbi. "Ei suutnud alguses minema saada ja kohe tuli selline möll sisse. Lõpuks ei saanudki sellest välja," ütles ta. "Jube mäng minu poolt. Raske on seda [autasustamist] vaadata."

"Olen nüüd kaks aastat järjest mänginud finaalseeria viiendat mängu. Eks pinge ole ikka peal, aga laguneda ei saa kui pinge on. Isegi kui visked lähevad mööda, siis peab võitlema. Me ei võidelnud ega suutnud nendest kinni hoida," nentis Toom.

Toimetaja: Henrik Laever

