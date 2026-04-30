Pärnu Transcom saatis Tartu Ülikooli kuristiku servale

Tartus - Korvpalli Eesti meistriliiga poolfinaal: Tartu Ülikool Maks&Moorits - Pärnu Transcom Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Pärnu Transcom alistas korvpalli Eesti-Läti liiga teises poolfinaalmängus kodus Tartu Ülikool Maks & Mooritsa 101:81 (21:26, 29:22, 23:22, 28:11) ja jõudis finaalist ühe võidu kaugusele.

Suurema osa esimesest poolajast juhtisid külalised, aga juba poolajaks kallutasid pärnakad asja enda poole. Kui kolmandal perioodil püsis vahe stabiilne, siis viimasel veerandajal kasvatas kodumeeskond edu suureks.

Pärnul oli selgelt parem visketabavus - väljakult tabati viskeid 38/64 ehk 59,4 protsenti. Tartu Ülikooli vastavad numbrid olid 27/63 ja 42,9 protsenti. Samuti tegid külalised 13 pallikaotust kodumeeskonna üheksa vastu.

Devin Harris juhtis Pärnu vägesid koguni 31 punkti ja seitsme resultatiivse sööduga. Yusuf Mohamed panustas 22 punktiga. Tartlastele tõi Bryce McBride 16 ja Martin Paasoja 15 silma. Tartu üks liidreid Karl-Johan Lips vigastuse tõttu ei mänginud.

Tänavu Eesti-Läti liiga põhiturniiri võitnud ja hiljem ka finaali jõudnud Tartu Ülikool on kaotanud nüüd poolfinaalseeria kaks esimest mängu ja Emajõelinna meeskonna selg on vastu seina.

Seeria kolmas kohtumine leiab aset esmaspäeval, 4. mail Tartus ja kui taas peaks võitma külalised, siis tähendab see Pärnule kohta finaalis.

Toimetaja: Siim Boikov

