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Kuusmaa on El-Sheikhi naasmise üle õnnelik: ta on nagu energiapomm

Korvpall
Foto: Siim Lõvi /ERR
Korvpall

Eesti korvpallikoondisel on tähtis nädal, aga ka klubidel pole jäänud enam mängudeni kaua oodata. Tiitlikaitsjana läheb hooajale vastu Tartu Ülikool Maks & Moorits.

Valitseva Eesti meistri Tartu Ülikool Maks & Mooritsa eelarve peaks mullusega võrreldes kümmekond protsenti suurenema.

Peatreener Aivar Kuusmaa tõdeb, et ehkki meistritiitel on välismängijatele klubi tutvustamisel tugev argument, siis eurosarja ehk FIBA Europe Cupi alagruppide loosimisel sai Bigbank Kalev Tartust ikkagi oluliselt parema asetuse. Täiskoosseisus pole Tartu veel treenida saanud, praegu toimetatakse saalis üheksakesi.

"Kaks mängijat on koondistega hõivatud. El-Sheikh on siis Egiptuse koondises, Paasoja on Eesti koondises. Kaks mängijat on mul vigastatud. Rasmus Andre käis hüppeliigese operatsioonil. Teeb praegu, nagu öeldakse, väikseid samme tagasitulekuks. Ja Märt Rosenthal tegi nüüd uuesti põlveoperatsiooni, puhastuse. Ja tema peaks liituma septembri algul," ütles Kuusmaa ERR-ile.

Dylan Painterit ja Bryce McBride'i klubil kinni hoida ei õnnestunud, kuid kolm ameeriklast koosseisust ikkagi leiab, lisaks liitus Pärnust Aleksander Oliver Hint. Kahtlemata rõõmustab fänne 31-aastase egiptlasest ääremängija Omar El-Sheikhi Tartusse naasmine. Praegu koondises viibiv El-Sheikh veetis mulluse hooaja ookeani taga, Põhja-Ameerikas.

"Mul eelmine aasta jäi puudu energiast. Kes käib ründelauas ja kes sõna otseses mõttes liigub väljakul ja on nagu energiapomm. Ma tean, et ta on kõvasti vaeva näinud oma viskega ja ma usun, et kõik asjad on võrreldes kahe aasta tagusega veel paremaks läinud," sõnas Kuusmaa.

Eesti-Läti liigas ootab Tartut ilmselt ees raske hooaeg. Praeguse info kohaselt on nii Riia Zelli, Riia VEF kui ka Valmiera koosseisu märkimisväärselt tugevdanud. Näiteks Bryce McBride jätkab karjääri justnimelt Valmiera särgis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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