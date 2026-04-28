X!

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

Tennis
Rafael Jodar
Rafael Jodar Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Tennis

Madridis toimuval kõrgeima taseme tenniseturniiril ootab ees põnev veerandfinaal maailma esireketi Jannik Sinneri ning sel hooajal võimsalt pead tõstnud 19-aastase hispaanlase Rafael Jodari vahel.

Esireket Sinner pidi teisipäeval väljakule tulema enda kohta tavatult vara, kui tema kohtumine briti Cameron Norrie vastu algas kohaliku aja järgi kell 11. Itaallane loovutas Norrie'le küll ühe servigeimi, aga võitis pooleteise tunniga ikkagi 6:2, 7:5.

Veerandfinaalis läheb Sinner vastamisi 19-aastase Madridist pärit Rafael Jodariga, kellest sai alles kuues viimase kümne aasta jooksul ATP 1000 turniiril kaheksa parema sekka pääsenud mängija. Tänavu Marrakeshis karjääri esimese ATP turniiri võitnud maailma 42. reket sai tšehhist Vit Koprivast (ATP 66.) jagu 7:5, 6:0. Teises setis võitis Jodar 38 mängitud punktist 27.

"On hea, kui saan temaga enne Roomat ja Prantsusmaa lahtiseid mängida," kommenteeris Sinner. "Siin on unikaalsed tingimused, aga kuna ta on Madridist, on ta nendega harjunud. Väga-väga põnev uus mängija. Väga suur talent. Vaatame, mis saama hakkab," oli ka itaallane põnevil.

Korraliku lahingu pidasid kaheksandikfinaalis Stefanos Tsitsipas (ATP 80.) ning Casper Ruud (ATP 15.), enam kui kolm tundi kestnud mängu järel sai norralane lõpuks 6:7 (4), 7:6 (2), 7:6 (3) võidu. Sealjuures juhtis Tsitsipas otsustavas setis 5:3, aga ei suutnud järgmises geimis ära kasutada kaht matšpalli, Ruud murdis vastu ning võitis kiires lõppmängus kohtumise viimased kuus punkti.

Toimetaja: Anders Nõmm

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

Teismeline hispaanlane võitis Madridis seti nulliga, ees ootab Sinner

