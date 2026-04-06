Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

Tennis
Marco Trungelliti
Tennis

Marokos Marrakeshis toimunud ATP 250 turniiri võitis Hispaania tulevikutäht Rafael Jodar, kes oli 6:3, 6:2 üle argentiinlasest Marco Trungellitist.

Eelmisel aastal maailma edetabelis napilt tuhande parema sekka mahtunud Jodar kerkis esmaspäeval juba tabeli 57. reale. Ühtlasi liitus ta maineka klubiga: teismelisena on hispaanlastest ATP turniirivõidu teeninud Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Carlos Moya, Juan Carlos Ferrero ning Tommy Robredo.

Jodari pühapäevasel vastasel Trungellitil oli mõistagi rääkida oma lugu: argentiinlasest sai 36-aastasena vanim esmakordselt ATP tasemel finaali jõudnud mees. Pühapäeval aga endast ligi kaks korda nooremale hispaanlasele tal siiski vastuseid ei olnud.

"Täna sain sellelt noormehelt korraliku kolaka," naeris Trungelliti pärast kaotust. "Mõistagi oli see minu jaoks kurb, sest ootasin suurepärast finaali – aga vähemalt oli suurepärane finaal siis ühelgi mehel!"

Marrakeshis kvalifikatsioonist alustanud Trungelliti jõudis oma karjääris esmakordselt maailma edetabeli esisaja sekka, esmaspäeval kerkis ta 41 kohta maailma 76. meheks.

Houstoni liivaturniiri finaalis alistas ameeriklane Tommy Paul (ATP 18.) 6:1, 3:6, 7:5 argentiinlase Andres Roman Burruchaga (ATP 62.). Samal ajal Charlestonis toimunud WTA turniiri võitis maailma viies reket Jessica Pegula, kes oli finaalis 6:2, 6:2 üle ukrainlannast Julia Starodubtsevast (WTA 53.).

Toimetaja: Anders Nõmm

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo