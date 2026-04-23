Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

Katsuta (Toyota) läbis Las Palmase staadionil toimunud 1,89-kilomeetrise katse ajaga 1.54,2, edestades tiimikaaslast Sami Pajarit 0,4 sekundiga ning Škoda Rally2 autot roolivat Roberto Daprat 0,8 sekundiga.

Esikolmikule järgnesid sel hooajal esimest korda osalev Dani Sordo (Hyundai; +1,0), reedesele võistluspäevale läheb viiendalt kohalt vastu Josh McErlean (M-Sport Ford; +1,4). Sebastien Ogier (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai) said kirja sama aja (+1,4) ning jäid kuuendat kohta jagama, sama juhtus ka Thierry Neuville'i (Hyundai) ning Elfyn Evansiga (Toyota), kes jäid jagama kaheksandat kohta (+1,9). Esikümnesse mahtus veel Oliver Solberg (Toyota; +2,0).

Robert Virves (Škoda) pälvis üldarvestuses 20. koha (+5,3) ning Rally2 autode seas oli ta kümnes. Romet Jürgenson kaotas kaasmaalasele 1,1 sekundiga, tema sai avakatsel üldarvestuses 25. koha (+6,4) ning Rally2 autode seas 15. koha. Kumbki eestlane Kanaari saartel aga WRC punkte ei kogu.

Reedel toimub seitse kiiruskatset, päev saab Eesti aja järgi alguse kell 10.25.