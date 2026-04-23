Kanaari saarte ralli avakatsel võidutses Katsuta, eestlased tagasihoidlikud

Neljapäeval sai alguse Kanaari saarte MM-ralli, mille publikukatse võitis MM-sarja üldliider Takamoto Katsuta (Toyota). Robert Virves ja Romet Jürgenson said koha teise kümne lõpus.

Katsuta (Toyota) läbis Las Palmase staadionil toimunud 1,89-kilomeetrise katse ajaga 1.54,2, edestades tiimikaaslast Sami Pajarit 0,4 sekundiga ning Škoda Rally2 autot roolivat Roberto Daprat 0,8 sekundiga.

Esikolmikule järgnesid sel hooajal esimest korda osalev Dani Sordo (Hyundai; +1,0), reedesele võistluspäevale läheb viiendalt kohalt vastu Josh McErlean (M-Sport Ford; +1,4). Sebastien Ogier (Toyota) ja Adrien Fourmaux (Hyundai) said kirja sama aja (+1,4) ning jäid kuuendat kohta jagama, sama juhtus ka Thierry Neuville'i (Hyundai) ning Elfyn Evansiga (Toyota), kes jäid jagama kaheksandat kohta (+1,9). Esikümnesse mahtus veel Oliver Solberg (Toyota; +2,0).

Robert Virves (Škoda) pälvis üldarvestuses 20. koha (+5,3) ning Rally2 autode seas oli ta kümnes. Romet Jürgenson kaotas kaasmaalasele 1,1 sekundiga, tema sai avakatsel üldarvestuses 25. koha (+6,4) ning Rally2 autode seas 15. koha. Kumbki eestlane Kanaari saartel aga WRC punkte ei kogu.

Reedel toimub seitse kiiruskatset, päev saab Eesti aja järgi alguse kell 10.25.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

sport.err.ee uudised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo