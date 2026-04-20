Noor Eesti tennisist võitis esimest korda juunioride J100 turniiri

Kolmandana asetatud Averjanov ei kaotanud turniiril settigi. Veerandfinaalis tuli tal kohtuda viiendana asetatud Vincent Fletcheriga (Suurbritannia), kelle Averjanov alistas 6:3, 7:5. Sama vastase oli Ken Ink alistanud märtsis Loughborough' J100 turniiril, seega ajalugu kordus – kui võidad Fletcherit, võidad ka turniiri, vahendab tennisnet.ee.

Huvitaval kombel rohkem asetatud mängijatega Averjanovil kohtuda ei tulnudki. Veelgi enam, Averjanov oli ainus asetatud mängija, kes poolfinaali pääses. Ukrainlane Timur Tšukanov oli välja lülitanud esimesena asetatud Jan Chlodnicki (Poola), aga Averjanov võitis poolfinaalis Tšukanovit 6:4, 6:2. Finaalis alistas Averjanov Julius Stanczyki (Poola) 6:4, 7:6.

Averjanov jõudis finaali ka paarismängus, kuid seal kaotas ta koos Eetu Niemeläga (Soome, 2.) Stanczykile ja Eriks Valeinisele (Läti, 4.) 4:6, 5:7.

Võiduga kerkib Averjanov maailma juunioride edetabelis esmakordselt 200 parema hulka. Täpset numbrit pole teada, aga see saab olema kuskil 180. koha lähistel. Seni oli Averjanov parimas hoos mullu hilissügisel, kui ta võitis järjest kaks J60 turniiri ja sellele otsa ka Eesti Kapitel Mastersi. Kuna Ink on selle nädala seisuga maailma noorte 166. reket, on Eestil nüüd kaks mängijat TOP200 sees. Võrdluseks tuleb siiski mainida, et 2023. aastal oli meil kaks noormeest (Oliver Ojakäär ja Markus Mölder) lausa esisajas.