Sinner ei jätnud poolfinaalis Zverevile võimalust, esireket selgub finaalis

Monte Carlo Mastersi tenniseturniiril pääses esimesena finaali võimsas hoos Jannik Sinner, kes alistas maailma kolmanda reketi Alexander Zverevi vähem kui pooleteise tunniga 6:1, 6:4. Teises poolfinaalis alistas Carlos Alcaraz 6:4, 6:4 kohaliku mehe Valentin Vacherot' (ATP 23.).

Monte Carlos maailma edetabeli esikohta jahtiv Sinner näitas avasetis võimu: Zverevil õnnestus oma servil 15 punktist võita vaid kolm, nelja äralöögi kõrval läks Saksamaa esireketile kirja kümme lihtviga ning Sinner realiseeris kõik kolm oma murdepalli.

Teises setis õnnestus Zverevil korralikku vastupanu osutada, aga Sinner murdis ikkagi kümnendas geimis. Kogu kohtumise jooksul võitis itaallane oma esimeselt servilt 87 protsenti punktidest (20/23) ning sooritas 22 äralööki Zverevi üheksa vastu.

Teises poolfinaalis alistas maailma esireket Carlos Alcaraz kodupubliku lemmiku Valentin Vacherot' tunni ja 25 minutiga 6:4, 6:4. Avasetis murdis Alcaraz kolmandas geimis ning kordas sama ka teises setis, Vacherot murdis siis kohe vastu, aga kaotas üheksandas geimis teist korda oma servi.

Alcaraz sooritas 22 äralööki Vacherot' 11 vastu, hispaanlane võitis oma esimeselt servilt 81 protsenti punktidest. Pühapäevane finaal Sinneri ja Alcarazi vahel otsustab nüüd ühtlasi, kumb on uuel nädalal maailma esireketiks.

Sinneril on nüüd Masters-sarja turniiridel käsil 21-mänguline võiduseeria. Märtsis nii Indian Wellsis kui Miamis tiitlimatšini jõudnud itaallasest sai Roger Federeri, Rafael Nadali ja Novak Djokovici järel neljas mees, kes jõudnud hooaja kolmel esimesel Mastersi turniiril finaali.

"Olen väga õnnelik. Tahtsin siia tulles näha, kuidas liivaväljakul tunnetus on ning nüüd ennast finaalist leida tähendab minu jaoks palju. Iga mäng ja iga päev on erinev, olen tänase esituse üle väga õnnelik. Tundsin end algusest peale hästi ning kui lähed kohe alguses murdega ette, muudab see mängu dünaamikat," kommenteeris Sinner.