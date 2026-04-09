Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

Tegemist oli tähelepanuväärse mänguga, kuna teise seti kaotus tähistas Sinnerile rekordilise seeria lõppu - eelnevalt oli ta Mastersi tasemega turniiridel võitnud 37 setti järjest ehk ei olnud saanud kaotust 186 päeva järjest.

Teises setis jäi Sinner kahe murdega taha ja Machac sai juba seisul 5:2 servida seti võidule, aga itaallane suutis siiski kiire lõppmängu välja mängida. Seal teenis Machac aga seisult 2:2 neli punkti järjest ja enam edu käest ei lasknud.

Kolmas sett kuulus aga taas Sinnerile ja see tähendas talle kaheksa hulka pääsemist. Järgmisena tuleb jagu saada kuuendana paigutatud kanadalasest Felix Auger-ALiassime'ist (ATP 7.).

Kolm setti kulus edasi pääsemiseks ka maailma esinumber Carlos Alcarazil, kel kulus argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 30.) konkurentsist kukutamiseks pea kaks ja pool tundi. Tema võidunumbrid olid 6:1, 4:6, 6:3.

Maailma edetabeli kolmas Alexander Zverev pääses kahe setiga, alistades belglase Zizou Bergsi (ATP 47.) 6:2, 7:5.