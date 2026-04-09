Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

Tennise meeste maailma teine reket Jannik Sinner alistas Monte Carlo Mastersil tšehh Tomaš Machaci (ATP 53.) 6:1, 6:7 (3:7), 6:3 ja tagas koha veerandfinaalis.

Tegemist oli tähelepanuväärse mänguga, kuna teise seti kaotus tähistas Sinnerile rekordilise seeria lõppu - eelnevalt oli ta Mastersi tasemega turniiridel võitnud 37 setti järjest ehk ei olnud saanud kaotust 186 päeva järjest.

Teises setis jäi Sinner kahe murdega taha ja Machac sai juba seisul 5:2 servida seti võidule, aga itaallane suutis siiski kiire lõppmängu välja mängida. Seal teenis Machac aga seisult 2:2 neli punkti järjest ja enam edu käest ei lasknud.

Kolmas sett kuulus aga taas Sinnerile ja see tähendas talle kaheksa hulka pääsemist. Järgmisena tuleb jagu saada kuuendana paigutatud kanadalasest Felix Auger-ALiassime'ist (ATP 7.).

Kolm setti kulus edasi pääsemiseks ka maailma esinumber Carlos Alcarazil, kel kulus argentiinlase Tomas Martin Etcheverry (ATP 30.) konkurentsist kukutamiseks pea kaks ja pool tundi. Tema võidunumbrid olid 6:1, 4:6, 6:3.

Maailma edetabeli kolmas Alexander Zverev pääses kahe setiga, alistades belglase Zizou Bergsi (ATP 47.) 6:2, 7:5.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

tenniseuudised

19:16

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

17:10

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

07.04

Tiitlikaitsja Alcaraz loovutas vastasele neli ja Sinner kolm geimi

07.04

Malõgina pidi asetatud hiinlanna paremust tunnistama

06.04

Glinka alustas USA turneed võiduga endise maailma 39. mehe üle

06.04

Vanim ATP finaalidebütant kaotas endast pea kaks korda nooremale mehele

06.04

Malõgina kerkis maailma edetabelis veel kolme koha võrra

05.04

Adamson võitis taas Eesti karika, meeste seas võidutses Mandelkorn

04.04

Eesti tenniselootus võitis Soomes ITF J100 turniiri

04.04

Argentina tennisist on Marrakeshis tegemas elu turniiri

03.04

Glinka kaotas kunagisele juunioride maailma esinumbrile

02.04

Swiatek palkas liivahooaja eel appi endise Nadali juhendaja

multimeedia

sport.err.ee uudised

20:11

Eesti jäähokikoondis osaleb uue distsipliini tutvustamisturniiril

19:34

Serviti kapten enne finaalturniiri: favoriidikoorem tuleb võtta enda õlule

19:16

Sinneri seeria sai otsa, aga võit tuli

18:34

Laskesuusarahvas valis parimateks Ermitsa ja Siimeri

18:08

Los Angelese olümpiapäeviks avatakse Balti maja

17:53

Menukas järvejooksude sari alustab 25. hooaega

17:10

Trauma peatas Sabalenka hea hoo ja liivahooaja algus venib

16:31

Kaldvee ja Lill teevad pärast olümpiat esimese rahvusvahelise võistluse

16:05

Kombe klubi langes Soomes kuristiku servale

15:44

Horvaatia ralli testikatsel oli kiireim Solberg

15:00

Tabasalu naiskond võitis pronksiseeria avamängu

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

13:54

Algas piletimüük Eesti korvpallikoondise kodumängule Sloveenia vastu

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

12:36

Kevin Saar võitis Prantsusmaa meistrivõistluste etapi

12:20

Eesti U-17 jalgpallikoondis sai teada vastased kodusel EM-il Uuendatud

11:44

Zirk testib vormi kõrgetasemelisel võistlusel: tibusid loetakse suvel

10:51

McDavid oli osaline kõigis viies Oilersi väravas

10:16

Glinka pääses ookeani taga kaheksa parema sekka

09:48

Oklahoma City Thunder kindlustas läänes koduväljakueelise

loetumad

08.04

Tartu Ülikool sai Eesti-Läti liiga põnevas finaalis valusa kaotuse Uuendatud

08.04

Kalju jätkab täiseduga, Levadia alistas punase laterna Uuendatud

14:32

Suri endine kettaheite maailmameister Imrich Bugar

08.04

Eesti laskesuusakoondised jätkavad seniste treeneritega

08.04

Berrettini saatis Medvedevi tähelepanuväärsel moel reketeid pakkima

13:25

Austria suusaliit peab läbirääkimisi Simon Ederiga

08.04

Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

09:09

Selgus Euroopa liigaks valmistuva meeste võrkpallikoondise koosseis

00:07

Atletico ja PSG haarasid kordusmänguks kaheväravalise edu

08.04

Paasoja: on näha, kuidas Tartu inimesed korvpallist lugu peavad

