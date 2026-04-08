Monaco tennisetäht rõõmustas kodupublikut maailma viienda mehe alistamisega

Mullu suurüllatajana Shanghai Mastersi turniiri võitnud Monaco tennisist nautis kolmapäeval kodupubliku häälekat toetust ning tõrjus avaseti kiires lõppmängus Itaalia tähe settpalli, teises setis kaotas ta seisul 5:4 oma servi, ent murdis kohe vastu. Vacherot sai kirja 22, Musetti 31 äralööki – lihtvigu läks vastavalt kirja 23 ja 41.

"Kui keegi oleks mulle öelnud, et saan oma teise võidu maailma TOP5 mängija üle siin – õhtupimeduses väljakul, kus olen harjutanud alates kuueaastasest saadik... õppisin siin tennist mängima," oli Vacherot võidu järel emotsionaalne.

Mullu oktoobris oli Vacherot'l Shanghai turniiri alustades ATP karussellis vaid üks võit, nüüd on ta viiest ATP 1000 kategooria turniirist 16 parema sekka pääsenud neljal korral. Monte Carlos jõudis Monaco tennisist kolmandasse ringi viimati 2006. aastal, kui seda suutis Vacherot' treener ja poolvend Benjamin Balleret.

Üheksanda asetusega Casper Ruud oli 7:5, 6:3 üle prantslasest Corentin Moutet'st (ATP 31.), maailma seitsmes reket Felix Auger-Aliassime sai täpselt kahe tunniga 7:6 (4), 6:3 jagu kogenud horvaadist Marin Cilicist.