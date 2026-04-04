Argentina tennisist on Marrakeshis tegemas elu turniiri

Marco Trungelliti. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Marrakeshis toimuval ATP 250 kategooria turniiril teenis oma karjääri kaalukaima võidu 36-aastane argentiinlane Marco Trungelliti (ATP 117.).

Tippsportlase kohta üsna kõrges eas olev Trungelliti on Marrakeshis tegemas elu turniiri. Argentiinlane pidi põhitabelisse pääsemiseks läbima kvalifikatsiooni ning alistas põhitabeli avaringis samuti kvalifikatsioonist alustanud portugallase Henrique Rocha (ATP 133.). Seejärel sai ta teises ringis 7:6 (4), 6:3 jagu viiendana asetatud Kamil Majchrzakist (ATP 53.) ja lülitas reedeses veerandfinaalis 4:6, 6:3, 6:4 võiduga konkurentsist välja kolmandana asetatud prantslase Corentin Moutet'i (ATP 32.).

Trungelliti jõudis ATP turniiril poolfinaali enam kui seitsme ja poole aasta pikkuse pausi järel. Tänu vägevale minekule Marrakeshis tõuseb ta järgmises maailma edetabelis esmakordselt esisaja hulka, eeldatavasti 85. positsioonile. Ühtlasi on 36-aastane Trungelliti kõige vanem esisaja debütant open era ajastul ehk alates 1969. aastast. Tema seni parim koht maailma edetabelis on 2019. aasta märtsis saavutatud 112. tabelirida.

"Esisajasse jõudmine oli põhimõtteliselt kogu minu karjääri suurim eesmärk. Tunnen, et olen viimase kahe aasta jooksul nii mängutaseme kui ka vaimse valmisoleku poolest üha paremaks saanud. Füüsiliselt olen samuti suurepärases vormis. Hämmastav tunne!" sõnas Trungelliti.

Trungellitil ei ole ATP tuurilt ette näidata ühtegi tiitlit, sest on oma karjääris peamiselt mänginud ATP Challenger või ITF-i turniiridel. Marrakeshis ootab teda nelja parema seas ees vastasseis turniiri esinumbri itaallase Luciano Darderiga (ATP 19.). Edu korral läheb argentiinlane finaalis vastamisi kas hispaanlase Rafael Jodari (ATP 89.) või kaasmaalase Camilo Ugo Carabelliga (ATP 67.).

Toimetaja: Henrik Laever

