Enok: hooaja eesmärk on mõnel etapil Lappit võita

Foto: ERR
Eesti noortel rallisõitjatel jagub talenti ja kiirust, et end piiri taga proovile panna. Ka suurtele tiimidele õnnestub silma jääda.

Möödunud aastal Soome meistritiitli võitnud Patrick Enok võistleb Soome ralli meistrisarjas tänavu klass kõrgemal, kus on kaasa on sõitmas ka kraadi võrra kõvemad sõitjad, sealhulgas Esapekka Lappi. Ühelt poolt tõmbab see sarjale rahvusvahelist tähelepanu, teisalt on hea mõõdupuu, et näha, kuhu Enok ise maailma tasemel sõitjaga võrreldes küünib.

"Eks kindlasti see on unistus, et kõrgemas klassis ka midagi korda saata. Aga kuna vastaseks on ikkagi ütlemata tugev soomlane Esapekka Lappi, kui mõnel etapil talle ikkagi lähedal olla või hea õnne korral teda ka võita, siis see võiks olla üks hooaja eesmärkidest," ütles Enok ERR-ile.

Soome meistrivõistluse kõrval on Enokil kavas kaasa teha kodune Eesti MM-ralli, teised plaanid on veel lahtised ja sõltuvad rahalistest vahenditest. Rally Estonia saab sõidetud, lootust on ka Soome MM-rallil osaleda.

Teisel noorel rallimehel, Jaspar Vaheril sel hooajal sarnaseid muresid aga pole, kuna eelmisel aastal valiti ta esimese mitte-jaapanlasena Toyota tiimi talendiprogrammi. "Elu võimalus minu jaoks, kindlasti selliseid asju iga päev ei juhtu," ütles Vaher ERR-ile.

"See hooaeg kulgeb õppimise tähe all, sõidame väiksema kaliibriga rallisid, pigem et õppida ja saada kogemusi selle uue autoga, kuna minu jaoks täiesti uus auto ja mitme klassi võrra kiirem. Kindlasti õppimist on omajagu, sõidamegi rallisid erinevates kohtades üle Euroopa erinevates sarjades, et saada võimalikult tuttavaks selle auto ja erinevate oludega. Pigem on treeninghooaeg see aasta," lisas Vaher.

Treenimise kõrval pakub Vaher Enokile konkurentsi Soome meistrivõistlustel, samuti eri etappidel Euroopas. "Kohalikud rallid ei erine väga palju EM- või MM-rallidest, loomulikult kaliiber on suurem, suuremad võistlused, aga meie eesmärk jääb ikkagi samaks. Kuna rallid on pikemad, siis on veelgi olulisem see ralli lõpuni sõita ja kõik kilomeetrid kätte saada," sõnas Vaher.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

