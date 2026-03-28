Nika Prevc pani hooajale võiduka punkti

Reedesel treeningul 242,5-meetrise õhulennuga uue naiste maailmarekordi püstitanud Prevc näitas kõrget taset ka laupäevases võistluses. Ta hüppas esimeses voorus 228,5 ja teises voorus 221 meetrit, mis andsid kokkuvõttes 405,3 punkti ja kindla esikoha.

Juba märtsi alguses oma kolmanda järjestikuse suure kristallgloobuse kindlustanud Prevcile andis laupäeval trofee üle tema vend Peter, kes on Pekingi olümpiakuld ja MK-sarja üldvõitja (2016).

Iconic moment Peter Prevc awarded his sister Nika with a Crystal Globe today in Planica #fisskijumping #worldcupplanica pic.twitter.com/AfHELfUUOL — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 28, 2026

Prevci järel saavutas Planicas teise koha norralanna Eirin Maria Kvandal, kes sai kirja 207,5 ja 223,5 meetri pikkused hüpped ning kogus 388,1 punkti. Kolmandaks tuli jaapanlanna Nozomo Maruyama (211,5 ja 211 m; 361,7 p).

Oma karjääri viimased hüpped tegi kahekordne olümpiahõbe ja seitse MM-kulda võitnud sakslanna Katharina Schmid. Ta lendas 166 ja 176 meetrit ning lõpetas kokkuvõttes viimasel, 13. positsioonil.

Katharina Schmid made her last jump today in Planica Something has come to an end...



LEGEND! DANKE KATHA #fisskijumping #worldcupplanica pic.twitter.com/dfAVqIHcxz — Viessmann FIS Ski Jumping World Cup (@FISskijumping) March 28, 2026

Laupäeval toimus ka meeste võistkonnavõistlus, kus esikoha teenis Austria koosseisus Daniel Tschofenig, Markus Müller, Stefan Kraft ja Stephan Embahcer (1439,5 p). Teise koha hõivas Jaapan (1425,6 p) ja kolmanda koha Norra (1418 p). Kodupubliku toetust nautinud Sloveenia meeskond (1332,8 p) lõpetas Saksamaa (1374,7 p) järel viiendal kohal.