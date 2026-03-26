Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis
Eesti rannavolle esiduo Heleene Hollas – Liisa Remmelg mängivad sel nädalal MK-sarja etapil Mehhikos Nayaritis.
Challenge taseme turniir algas kolmapäeval, otse põhiturniirile pääsenud eestlannad alustavad mängudega neljapäeval, vahendab Volley.ee.
Turniiril 18. paigutust omavad Hollas ja Remmelg kuuluvad B-alagruppi ning lähevad avakohtumises vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud hiinlannade Kaiyue Jiangi – Jie Dongiga. Mäng algab Eesti aja järgi kell 19.00.
Otsepilti näeb mängudest Beach Volleyball Worldi YouTube'i kanali vahendusel.
Hollas – Remmelg avasid MK-hooaja märtsi keskel Mehhikos Tlaxcalas toimunud Challenge taseme turniiril, kus piirduti alagrupimängudega.
Toimetaja: Henrik Laever