Hollas ja Remmelg mängivad Challenge taseme MK-etapil Nayaritis

Heleene Hollas ja Liisa Remmelg. Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Eesti rannavolle esiduo Heleene Hollas – Liisa Remmelg mängivad sel nädalal MK-sarja etapil Mehhikos Nayaritis.

Challenge taseme turniir algas kolmapäeval, otse põhiturniirile pääsenud eestlannad alustavad mängudega neljapäeval, vahendab Volley.ee.

Turniiril 18. paigutust omavad Hollas ja Remmelg kuuluvad B-alagruppi ning lähevad avakohtumises vastamisi läbi kvalifikatsiooni põhiturniirile pääsenud hiinlannade Kaiyue Jiangi – Jie Dongiga. Mäng algab Eesti aja järgi kell 19.00.

Otsepilti näeb mängudest Beach Volleyball Worldi YouTube'i kanali vahendusel. 

Hollas – Remmelg avasid MK-hooaja märtsi keskel Mehhikos Tlaxcalas toimunud Challenge taseme turniiril, kus piirduti alagrupimängudega.

Toimetaja: Henrik Laever

