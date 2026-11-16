Aru, Teppan ja nurgaründajad olid oma klubides resultatiivsed

Robert Viiberi ja Andres Jefanovi koduklubiks olev Düreni Powervolleys sai Saksamaal kirja 2:3 (25:16, 23:25, 25:19, 33:35, 13:15) kaotuse Berliini Volleyse meeskonnalt. Sidemängija Viiber tõi lisaks oma põhitööle ka kaheksa punkti, Jefanovi arvele jäi viis silma. Liigas ollakse 16 punktiga kolmandad, vahendab Volley.ee.

Timo Tammemaa ja Märt Tammearu tööandja Hokkaido Voreas kohtus Jaapani meistriliigas kahel korral Shizuokaga. Esimeses mängus tuli tunnistada vastase 3:1 (25:21, 23:25, 25:22, 25:20) paremust, Tammearult 17 ja Tammemaalt seitse punkti. Teine mäng aga võideti tulemusega 3:0 (25:23, 25:23, 25:19), Tammearu tõi 14 punkti, Tammemaa lisas kuus punkti. Alex Saaremaa ja Sakai Blazers said Nagoya vastu esmalt 2:3 (22:25, 17:25, 25:21, 25:22, 11:15) kaotuse, Saaremaalt vähese mänguajaga üks punkt. Seejärel saadi sama vastase vastu 1:3 (25:20, 21:25, 20:25, 21:25) kaotus, Saaremaa arvele kogunes viis punkti. Liigas on Hokkaido nelja võidu ja nelja kaotusega seitsmes ning Sakai kolme võidu ja viie kaotusega kaheksas.

Türgis sai Renee Teppani tööandja İBB Spor Kulübü 3:0 (25:17, 25:18, 25:22) jagu Genclik Sporist. Teppanilt 14 punkti (+13). Tabelis asutakse üheksa punktiga kaheksandal real.

Saudi Araabias Al Ahli klubis mängiv Oliver Venno aitas oma tööandja 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) võidule Al Khuwaildiyahi üle, tuues oma meeskonna parimana 14 punkti (+8). Venno tööandja jätkab liigas täisedu kahe võiduga.

Soomes sai Silvia Pertensi ja Eesti rahvusnaiskonna peatreeneri Pekka Seppäneni koduklubiks olev Puijo Wolley kirja 3:0 (25:14, 25:19, 25:15) võidu LP Pihtipudase üle. Pertens panustas kaheksa punktiga (+4). Tabelis hoitakse 22 punktiga esikohta.

Renet Vankeri koduklubiks olev AONS Milon pidi Kreekas vastu võtma 1:3 (18:25, 19:25, 25:20, 22:25) kaotuse Floisvosilt. Vanker tõi lisaks mängu juhtimisele ka kaks punkti (+1). Tabelis jätkab Milon võiduta kümnendal kohal.

Maaseiki Greenyard ja Tristan Täht pidid Belgias tunnistama Leuveni Haasrode 3:1 (22:25, 25:23, 25:22, 26:24) üleolekut. Eestlasest nurgaründaja tõi oma meeskonna resultatiivseimana 15 punkti (+3). Liigas on Maaseik üheksa punktiga viiendal positsioonil.

Itaalia esiliigas pidid Karli Allik ja Belluno Volley meeskond vastu võtma 1:3 (14:25, 24:26, 25:17, 19:25) kaotuse Grottazzolinalt. Allik tõi Belluno ridades 17 punkti (-3). Liigas asub eestlase tööandja viie punktiga 13. kohal.

Timo Lõhmuse koduklubi Bukaresti Steaua pidi Rumeenias tunnistama Galati Arcada 3:0 (25:20, 25:14, 25:18) paremust, Lõhmuselt seitse punkti (+2). Seejärel alistati 3:0 (25:18, 25:18, 25:22) linnarivaal Stiinta, Lõhmus tõi üheksa punkti (+6). Tabelis on Steaua seitsme punktiga seitsmes, Albert Hurt ja Zalau hoiavad kuue punktiga kaheksandat kohta.

Schönenwerdi Volley ja Marx Aru olid Šveitsis võidukad, alistades 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) Tartu Bigbanki eurosarja vastase Näfelsi. Viis serviässa löönud Aru tõi 16 punkti (+14). Tabelis ollakse kaheksa punktiga neljandal kohal.

Ungari kõrgliigas sai Rasmus Meiuse koduklubiks olev DEAC 3:1 (25:21, 25:15, 22:25, 25:23) jagu TFSE meeskonnast. Meiuselt 21 punkti (+15). Liigatabelis on DEAC kaheksa punktiga neljas.

Ungari naiste kõrgliigas pidi Caterina Cicetti koduklubi KHG KNRC vastu võtma 2:3 (25:22, 18:25, 19:25, 25:22, 13:15) kaotuse Békéscsabalt. Cicettilt üheksa punkti (+2). Liigatabelis on KHG KNRC 12 silmaga neljas.

Taani meistriliigas Nordenskov UIFi ridadesse kuuluv Jan Markus Üprus tegi möödunud nädalal kaasa CEV Challenge Cupil, kus tuli tunnistada Austria klubi Zadruga Aich/Dobi 3:0 (25:19, 25:15, 25:20) paremust. Üpruselt neli punkti (+2).

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi koduklubi St-Quentin 3:1 (22:25, 25:14, 25:23, 25:14) jagu Cambraist. Kreek kaasa ei teinud. Tabelis ollakse 11 punktiga viiendad. Küprosel alustas hooaega Roosi Brigita Toomi koduklubi Lemesos Volleyball, saades 3:0 (25:14, 25:14, 25:18) võidu Geriou üle. Toom kaasa ei teinud.