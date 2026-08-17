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Rannavolle Euroopa meistriks tulid Hollandi naised ja Rootsi mehed

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli EM-i autasustamine
Rannavõrkpalli EM-i autasustamine Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Poolas Stare Jablonkis aset leidnud rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlustel võidutsesid naiste seas hollandlannad Katja Stam ning Raisa Schoon, meeste turniiril said võidu rootslased Elmer Andersson ning Jacob Hölting Nilsson.

27-aastase Stami ja kolm aastat noorema Schooni jaokson tegemist esimese Euroopa meistritiitliga, 2021. aastal saavutasid nad Viinis teise ja aasta hiljem Münchenis kolmanda koha. Finaalis alistasid nad Hispaania paari 2:0 (21:13, 21:11). Poolfinaalis hispaanlannadele alla jäänud Läti paar Anastasija Samoilova - Tina Graudina lahkus Poolast medaliga, alistades hollandlannadele alla jäänud Prantsusmaa paari 2:1 (20:22, 21:16, 15:12).

Meeste turniiril kujunes finaalmatš Skandinaavia siseasjaks, kuid rootslased Andersson ja Hölting Nilsson teenisid valitsevate Euroopa meistrite, norrakate Anders Moli ja Christian Sörumi üle 2:1 (21:18, 18:21, 15:10) võidu ning oma esimese EM-tiitli. Pronksimatšis alistasid prantslased Teo Rotar ja Arnaud Gauthier-Rat tulemusega 2:1 (21:18, 19:21, 15:12) Rootsi paari David Ahman - Jonatan Hellvig. Viimati teenisid prantslased rannavolle EM-il medali 1993. aastal.

Mõlemad võitjad kindlustasid ühtlasi oma riigile pileti 2028. aastal Los Angeleses toimuvatele olümpiamängudele.

Eesti paar Heleene Hollas - Liisa Remmelg sai kaks kaotust ja piirdus alagrupiturniiriga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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