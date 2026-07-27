Tallinna rannavolle MK-etapi põhiturniirile pääses kaheksa Eesti paari

Naiste turniiril omab kõrgeimat asetust Eesti esiduo Heleene Hollas – Liisa Remmelg, kes nädal enne kodust MK-etappi mängivad 12.-16. augustil Poolas Stare Jablonkis toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel, vahendab Volley.ee.

Lisaks neile alustavad eestlastest otse põhiturniirilt Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson ning noortepaarid Keira Liina Lukas – Sandra Lepp ja Marta-Mia Ploomipuu – Hannemai Hanimägi. Lisaks on kvalifikatsioonist alustamas Marte Kuuse ja Laura Liisa Maiste.

Meestest on etapil esimese asetusega Poola duo Aleksander Czachorowski – Jakub Krzeminski. Teise paigutuse said Mart Tiisaar ja Dmitri Korotkov. Lisaks pääsesid otse põhiturniirile Siim Ennemuist ja Patrik Parijõgi, Jaan Rebel – Kaur Erik Kais ning Urmas Piik ja Armin Kender. Kvalifikatsiooni kaudu püüavad kohta põhiturniirile Karl Maidle ja Joosep Põldma.