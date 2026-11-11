Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga

Enamik mänguajast möödus kõigis kolmes geimis Pärnu juhtimisel. Kõige tasavägisem oli teise geimi lõpp, kus külalised jõudsid korduvalt viigini, aga ei pääsenud kordagi juhtima.

Pärnu rünnak oli 51 ja vastuvõtt 58 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt kolm punkti. Bratislava vastavad näitajad olid 44 ja 40 protsenti, neli ja kaks punkti.

Pärnu resultatiivsemad olid Emerson Rodriguez 16 (+8) ja Markus Uuskari 14 punktiga (+10), Bratislavale tõi 16 punkti Leonardo Doda (+12), 11 silma lisas Peter Mlynarcik (+7).

"Me servisime hästi, välja arvatud teise geimi keskpaigas, kus oma vigadega nad järgi lasime. Neile ei meeldi vahelduv serv. Sellega nad olid hädas Me alustasime ka väga korraliku kiirusega," loetles Pärnu peatreener Rainer Vassiljev intervjuus ERR-ile võidu võtmeid.

"See oli kindlasti üks pool ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes suutsime enam-vähem mänguplaanist kinni pidada. Seal oli hetki, kus mingeid otsuseid võtsime ja ma arvan, et need ka toimisid."

Nurgaründaja rolli täitnud Uuskari sõnas, et ilmselt vastaste mäng ei õnnestunud. "Meil oli täna serv päris hea. Nende diagonaali vastu töötas meie blokk ja kaitse väga hästi. Vaatame, üks mäng on veel ees," lausus ta.

Korduskohtumine leiab aset neljapäeval, 19. novembril Bratislavas. Hoolimata avamängu selgest võidust ei ole Vassiljevi sõnul töö kaugeltki tehtud. "See tegelikult ei anna meile mitte midagi. Uued reeglid ka - seal on vaja samamoodi korralik sooritus teha. Peame juurde panema ja nemad kindlasti panevad."