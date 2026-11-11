X!

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga

Võrkpall
{{1794424200000 | amCalendar}}
Foto: Pärnu VK
Võrkpall

Pärnu VK alistas CEV Challenge Cupi esimese ringi avakohtumises kodus Slovakkia klubi Bratislava Slovani 3:0 (25:22, 27:25, 25:21) ja jõudis 32 hulka pääsemisele lähedale.

Enamik mänguajast möödus kõigis kolmes geimis Pärnu juhtimisel. Kõige tasavägisem oli teise geimi lõpp, kus külalised jõudsid korduvalt viigini, aga ei pääsenud kordagi juhtima.

Pärnu rünnak oli 51 ja vastuvõtt 58 protsenti, blokist teeniti seitse ja servilt kolm punkti. Bratislava vastavad näitajad olid 44 ja 40 protsenti, neli ja kaks punkti.

Pärnu resultatiivsemad olid Emerson Rodriguez 16 (+8) ja Markus Uuskari 14 punktiga (+10), Bratislavale tõi 16 punkti Leonardo Doda (+12), 11 silma lisas Peter Mlynarcik (+7).

"Me servisime hästi, välja arvatud teise geimi keskpaigas, kus oma vigadega nad järgi lasime. Neile ei meeldi vahelduv serv. Sellega nad olid hädas Me alustasime ka väga korraliku kiirusega," loetles Pärnu peatreener Rainer Vassiljev intervjuus ERR-ile võidu võtmeid.

"See oli kindlasti üks pool ja ma arvan, et lõppkokkuvõttes suutsime enam-vähem mänguplaanist kinni pidada. Seal oli hetki, kus mingeid otsuseid võtsime ja ma arvan, et need ka toimisid."

Nurgaründaja rolli täitnud Uuskari sõnas, et ilmselt vastaste mäng ei õnnestunud. "Meil oli täna serv päris hea. Nende diagonaali vastu töötas meie blokk ja kaitse väga hästi. Vaatame, üks mäng on veel ees," lausus ta.

Korduskohtumine leiab aset neljapäeval, 19. novembril Bratislavas. Hoolimata avamängu selgest võidust ei ole Vassiljevi sõnul töö kaugeltki tehtud. "See tegelikult ei anna meile mitte midagi. Uued reeglid ka - seal on vaja samamoodi korralik sooritus teha. Peame juurde panema ja nemad kindlasti panevad."

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

võrkpalliuudised

22:40

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga Uuendatud

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

09.11

Venno alustas uues riigis edukalt, Viiber pälvis Saksamaal MVP auhinna

09.11

Tartu Bigbank alustab eurosarja võõrsil Šveitsi klubi Näfelsi vastu

08.11

Tatrik tähistas isadepäeva võrkpallisaalis: tahan lastega kaasas käia

08.11

Naiste karikavõistlustel selgus viimane poolfinalist

08.11

Pärnu leegionär õppis eesti keele selgeks: esimesed aastad olid rasked

06.11

Selver alistas Audentese, Pärnu pani Šiauliai paika

06.11

Selver x TalTech võõrustab Audentest, Pärnu kohtub kodus Šiauliaiga

05.11

Kuldses geimis domineerinud Viljandi Metall jõudis poolfinaali

04.11

Tartu Bigbank sai Võru Barrusest jagu ja tõusis Balti liiga liidriks

04.11

TalTech/Nordaid võttis karikavõistluste veerandfinaali avamängus kindla võidu

02.11

Pertens vedas Puijo Soomes võiduni, Cicettilt Ungaris särav esitus

01.11

Pärnu VK alistas tabelitippude duellis RSU

01.11

Rae Spordikool jõudis poolfinaali, Audentes võitis põnevuslahingu

videod

sport.err.ee uudised

23:10

Hoolimata säravast viimasest kolmandikust alustas Eesti valikturniiri kaotusega

22:50

Lapsed ihkavad TV 10 sarja särke ja medaleid

22:40

Pärnu alustas eurosarja kindla võiduga Uuendatud

22:34

ETV spordisaade, 11. november

22:28

Tartu Ülikool kaotas võõrsil alagrupi liidrile

20:39

Bigbank/Kalev ei saanud Türgis favoriidile vastu

19:31

Olümpial kukkunud Lindsey Vonn käis üheksandal operatsioonil

19:02

Goidina ja Kaljuvere võistlevad sel nädalal Tartus

18:30

Fännide käitumine jättis Hollandis mängu ära ja viis tavatute piiranguteni

18:01

DW: Saksamaad võib Venemaa küsimuses heidutada soov korraldada olümpiat

17:12

Eesti U-19 jalgpallinoored said valiksarjas suure võidu, Schwarzilt neli väravat

16:48

Liis Kapten parandas teist nädalat järjest oma parimat MK kohta

16:01

Rooba tegi Meistrite liigas resultatiivse mängu

15:41

Ringrajasõitja Antti Rammo stardib LMP2 klassi autoga

14:56

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

loetumad

10:30

Eesti rallieksperdid Tänaku naasmisest: tal on miski, mida paljudel teistel sõitjatel ei ole

14:56

Eneli Jefimova konkurent kolib teise riigi lipu alla

10.11

Drell vedas Neptunase eurosarjas teise võiduni

10.11

Venemaale soodsa otsuse langetanud CAS-i kohtunik külastas eelnevalt Moskvat

08:32

Vaaks ja Illinois pidid vastu võtma esimese kaotuse

10.11

Kahegeimilise edu käest andnud Tartu alustas eurosarja raske võiduga

10.11

Kergejõustiklased Vanamb ja Laul said noorte OM-il Dakaris viienda koha

10.11

FIA-lt reeglite muutmist ootav Solberg võib loobuda Monte Carlos pingutamast

10.11

Kurlinguliit leidis uue tegevjuhi

10.11

Paalberg: mul on vaja mängida, siis äkki tuleb eelmise aasta vorm tagasi

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo