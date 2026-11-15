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Tartu Ülikool/Bigbank pidi Balti liigas tunnistama tiitlikaitsja paremust

Võrkpall
TÜ/Bigbank.
TÜ/Bigbank. Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Võrkpall

Tartu Ülikool/Bigbanki kahemänguline võiduseeria Elme Messer naiste Balti liigas katkes pühapäeval, kui võõrsil tuli tunnistada valitseva meistri Kaunase VDU paremust. Tartlannad suutsid küll kolmanda geimi võita, kuid Leedu naiskond pani neljandas geimis oma paremuse maksma.

Kaunases peetud kohtumises jäi Tartu Ülikool/Bigbank tiitlikaitsjale alla 1:3 (18:25, 15:25, 25:20, 16:25). Avageimi alguses pääsesid tartlannad 9:6 juhtima, kuid võõrustajad pöörasid kaotusseisu 11:9 eduseisuks ja võitsid geimi 25:18. Teises geimis haaras Kaunase võistkond juba kindlama initsiatiivi, minnes 16:10 ette ja võites 25:15, vahendab Volley.ee.

Kolmandas geimis näitas Tartu naiskond hoopis teistsugust mängu. Tartlannad pääsesid 10:4 ja 17:10 juhtima ning hoidsid eduseisu lõpuni, võites geimi 25:20. Neljandas geimis võttis Kaunase VDU taas ohjad, minnes 17:10 ette ja vormistades 25:16 geimivõiduga kohtumise lõpptulemuse.

Külaliste suurima punktisaagi kogus Ave Kuusk, kelle arvele jäi 12 rünnakupunkti, üks serviäss ja kolm blokipunkti ehk kokku 16 punkti. Nora Lember lisas 13 punkti, neist 11 rünnakul. Kaunase naiskonna edukaim oli 16 punktiga 2019. aastal Itaalia naiskonnaga Euroopa meistrivõistlustel pronskmedali saavutanud Indrė Sorokaitė, kellele järgnes 14 punktiga Roberta Galubaitė.

Tiitlikaitsja ülekaal avaldus eelkõige rünnakul, kus Kaunase naiskonna efektiivsus oli 47 protsenti. Tartlannad lahendasid rünnakuid 34-protsendiliselt. Võõrustajad olid paremad ka blokis, kogudes kümme punkti Emajõelinna esinduse kuue vastu. Serviässasid lõid võitjad üheksa ja kaotajad neli.

Pühapäevase võiduga tõusis Kaunase VDU kümne punktiga tabelijuhiks, möödudes Rae Spordikool/VIASTON-ist, kes langes kolmest mängust kogutud üheksa punktiga teiseks. Tartu Ülikool/Bigbank jätkab samuti üheksa punktiga, kuid on pidanud Rae naiskonnast kaks kohtumist rohkem. Neljandal kohal paikneb kuue punktiga Audentese SG/NT.

Järgmises Balti liiga kohtumises lähevad vastamisi kaks Eesti naiskonda, kui 22. novembril kell 13 võõrustab Tartu võistkond Tartu Ülikooli spordihoones Rae naiskonda.

Toimetaja: Henrik Laever

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