Hollas ja Remmelg piirdusid MK-etapil põhiturniiriga

Rannavõrkpallurid Heleene Hollas ja Liisa Remmelg jäid reedel Hiinas Shangluos toimuval Challenge taseme MK-etapil alagrupis neljandaks ega pääsenud sõelmängudele.

Neljapäeval alagrupi avamängus Ameerika Ühendriikide paarile Hailey Harwardile ja Xolani Hodelile tulemusega 0:2 alla jäänud Hollas ja Remmelg vajasid sõelmängudele edenemiseks viimasest matšist D-alagrupis võitu, ent kahe geimi järel tunnistas Eesti esindus ungarlannade Lilla Villami ja Stefania Flora Kuni 2:0 (22:20, 21:19) paremust, vahendab Volley.ee.

Kahe põhiturniiri kaotusega lõpetasid Hollas ja Remmelg Shangluo MK-etapi 25. kohal, kvalifikatsiooni teises ringis kaotuse vastu võtnud Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson teenisid samal võistlusel 33. koha.