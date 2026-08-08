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Hollas - Remmelg teevad EM-i eel stabiilsuse leidmiseks tööd vaimse poolega

Rannavõrkpall
Foto: Kuvatõmmis
Rannavõrkpall

Eesti rannavolle naiste esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg pääsesid teist korda EM-ile. Hõre võistlusgraafik on jätnud oma jälje, kuid nüüd loodetakse tulemusi parandada.

Eesti rannavolle esiduo Heleene Hollas ja Liisa Remmelg mängivad järgmisel nädalal Euroopa meistrivõistlustel Poolas. Kuna võisteldud on vähe, on senine hooaeg kulgenud üles-alla.

"Tulemusi on olnud nii positiivseid kui ka negatiivsemaid, aga nüüd tulebki neli nädalat järjest võistlusi. Tavaliselt meile sobib see järjest võistlemine ka, niimoodi see mängukogemus koguneb," tõdes Hollas ERR-iga rääkides.

EM-i eel, suve teises pooles on Hollas ja Remmelg saanud hästi trenni teha. Paar ise loodab, et tihedam võistlusgraafik parandab ka nende tulemusi. "Enesetunne on hästi palju parem, enesekindlust on juures ja ma arvan, et kevadine Hiina MK viies koht ja Filipiinidel üheksas järgi, oli hea koht kust edasi minna," kinnitas Remmelg.

Esiduo sõnul on nende füüsiline vorm hea, tehnikat saab alati paremaks lihvida, kuid kõige suurem küsimärk on vaimne pool. Sellele on seatud ka fookus järgmiseks kuuks ajaks. "Trennis on tihti hästi kerge ja lihtne, mängupilt on ilus ja siis võistlusväljakul see asi muutub. See on see, millega me tegelikult tööd teeme, et see oleks kõik stabiilsem ja et seal väljakul ei oleks mingisugune ehmatus: see on ju meie igapäevane ja tavapärane olukord, kus olla," selgitas Remmelg.

Eelmisel aastal Saksamaal Düsseldorfis peetud EM-il alagrupist edasi ei saadud ning saavutati 25. koht, seekord minnakse võistlustele vastu rahulikumalt. "Selles osas on kuidagi rahu, võtame seda rohkem kui tavalist MK-etappi. Muidugi on see oluline, need on Euroopa meistrivõistlused, aga proovime seda võtta kui tavalist võistlust," rääkis Hollas.

Koha osas eesmärki seatud ei ole, kuid alagrupist on soov edasi pääseda. "Sealt läheme mäng mängu haaval, iga punkt loeb, mängime nii, kuidas oskame. Nii need kõige paremad tulemused tavaliselt tulevad, kui ei mõtle liiga palju tulemuse peale," ütles Remmelg. "Alagrupp on küll tugev, aga kui hästi esineda, siis on võimalik sealt edasi saada. Eesmärk on seda kogemust ja mängimist nautida ja siis vaatame, mis tuleb," lisas Hollas.

Pärast EM-i ootab rannavollepaari ees MK-etapp Tallinnas.

Toimetaja: Anders Nõmm

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