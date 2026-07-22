X!

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

Rannavõrkpall
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused
Rannavõrkpalli Eesti meistrivõistlused Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Rannavõrkpall

Kolmapäeval lõppes Hiinas Shangluos Challenge tasemega rannavõrkpalli MK-etapi kvalifikatsiooniturniir, kus Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson leppisid teises ringis kaotusega,

Kuivonen ja Jürgenson vajasid põhiturniirile pääsemiseks kahte võitu ning esimesest ringist pääseski Eesti paar raske võiduga edasi, mängides Hong Kongi paari Ngok Ling Tsangi ja Man Ching Wongi üle tulemusega 2:1 (11:21, 21:14, 15:10), vahendab Volley.ee.

Otsustavas ringis tunnistasid Kuivonen ja Jürgenson aga teise asetusega jaapanlannade Sakura Ito ja Miki Ishii paremust tulemusega 2:1 (18:21, 21:15, 15:12) paremust ning Challenge taseme MK-etapi põhiturniir toimub Hiinas vaid ühe Eesti paari osalusel.

Hollas ja Remmelg mängivad põhiturniiril D-alagrupis ning kohtuvad neljapäeval USA duo Hailey Harwardi ja Xolani Hodeliga. Lisaks Eesti ja USA paaridele kuuluvad D-alagruppi veel prantslannad Lezana Placette ja Alexia Richard ning kvalifikatsioonist edasi pääsenud Ungari paar Lilla Villam ja Stefania Flora Kun.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

võrkpalliuudised

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

20.07

Eesti rahvuskoondis alustab EM-i ettevalmistust 16 mängijaga

17.07

Eesti rannavollepaarid said Ida-Euroopa U-20 MV-l hõbeda ja pronksi

17.07

U-20 EEVZA-l pääses poolfinaali kaks Eesti paari

15.07

Tartu Bigbank kohtub eurosarjas Šveitsi, Pärnu Võrkpalliklubi Slovakkia klubiga

12.07

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

11.07

Lukas ja Rikand tulid U-18 MM-il üheksandaks

10.07

Rannavolleduo Hollas – Remmelg pääses teist korda EM-ile

10.07

Lukas ja Rikand alustasid U-18 MM-i põhiturniiri ühe võidu ja ühe kaotusega

09.07

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

05.07

Favoriidid hoidsid Mati Vetevoolu mälestusturniiril taset

03.07

U-18 EEVZA-l jäi Eesti noorte laeks veerandfinaal

26.06

Vares: USA-s on elu sportlastel nii ilusaks tehtud

26.06

Lukas ja Lepp piirdusid MK-etapil kvalifikatsiooniga

25.06

Pertens liitub kolmeaastase pausi järel taas välisklubiga

videod

sport.err.ee uudised

22.07

Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

22.07

U-20 käsipallikoondis täitis EM-il eesmärgi: hõbe oli sihikindla töö vili

22.07

Aktiivsust üles näidanud Lohk oli lähedal esikolmikukohale

22.07

ETV spordisaade, 22. juuli

22.07

U-18 korvpallikoondis alustab EM-i: kedagi ei alahinda, võitleme kõigiga

22.07

Flora naiskond sai Meistrite liigas kindla kaotuse

22.07

Koppel vilistab Konverentsiliigas, tööpostil veel mitu Eesti ametnikku

22.07

Norra sõudmislegend suri südameseiskumise tõttu

22.07

Philipsen sai tänavusel Touril esimese võidu

22.07

Ärm alustas Poolas velotuuri võiduga

22.07

Miami Heat kustutas LeBroni tutvustava pressikonverentsi lingi

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

22.07

Tartu Ülikool lõpetas Kriisaga lepingu

22.07

Manchester City ja Foden sõlmisid pikaajalise lepingu

22.07

Liikuva märgi MM algas segajooksu võistlusega, Lepp sai 12. koha

loetumad

22.07

Embrich ja Zuikova murdsid MM-il põhiturniirile, Beljajeva jäi napilt välja Uuendatud

21.07

Suri Norra spordilegend Olaf Tufte

21.07

Argentina võib MM-i finaali järel puhkenud tüli eest saada karistuse

22.07

Kerr Kriisalt nõutakse Tartu maakohtu kaudu ligemale 200 000 eurot laenu ja viiviseid

21.07

Levadia alistas Konverentsiliigas võõrsil 18-kordse Rootsi meistri

22.07

Pärast finaali argentiinlastega rüselenud Gavi: nad ei vääri karistust

21.07

Lapseootel Hanna Öberg paneb karjääri pausile

21.07

Noole ja Vannineni koostöö lõppes: Sagale tundus, nagu ta elaks autos

22.07

Chelsea ostis 137 miljoni euro eest Inglismaa koondislase

22.07

Eesti jäätantsija esindab edaspidi Kanadat

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo