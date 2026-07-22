Kuivonen ja Jürgenson piirdusid Hiinas kvalifikatsiooniga

Kuivonen ja Jürgenson vajasid põhiturniirile pääsemiseks kahte võitu ning esimesest ringist pääseski Eesti paar raske võiduga edasi, mängides Hong Kongi paari Ngok Ling Tsangi ja Man Ching Wongi üle tulemusega 2:1 (11:21, 21:14, 15:10), vahendab Volley.ee.

Otsustavas ringis tunnistasid Kuivonen ja Jürgenson aga teise asetusega jaapanlannade Sakura Ito ja Miki Ishii paremust tulemusega 2:1 (18:21, 21:15, 15:12) paremust ning Challenge taseme MK-etapi põhiturniir toimub Hiinas vaid ühe Eesti paari osalusel.

Hollas ja Remmelg mängivad põhiturniiril D-alagrupis ning kohtuvad neljapäeval USA duo Hailey Harwardi ja Xolani Hodeliga. Lisaks Eesti ja USA paaridele kuuluvad D-alagruppi veel prantslannad Lezana Placette ja Alexia Richard ning kvalifikatsioonist edasi pääsenud Ungari paar Lilla Villam ja Stefania Flora Kun.